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ГАИ: контроль на железнодорожных переездах в Минской области

30.07.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

С 29 по 31 июля 2019 года Госавтоинспекция Минской области проводит рейдовые мероприятия по выявлению нарушений водителями транспортных средств правил проезда железнодорожных переездов.

В этот период сотрудники ГАИ проведут отработки железнодорожных переездов, с использованием формы негласного и смешанного контроля за дорожным движением на автомобилях гражданского исполнения и средств видеофиксации нарушений ПДД.

Железнодорожные переезды являются зонами повышенной опасности для автомобилистов, поскольку по ним проезжают поезда на большой скорости, которые не могут остановиться мгновенно, для этого им, в лучшем случае, требуются сотни метров.

Столкновение транспортного средства с поездом – это серьезный вид дорожно-транспортных происшествий. Такие аварии, несмотря на их относительно небольшое количество, имеют, как правило, очень тяжелые последствия.

С начала года на территории Минской области на железной дороге зарегистрировано 2 несчастных случая, в результате которых 1 человек погиб и 1 получил травмы. Сотрудниками Госавтоинспекции Минской области за нарушение правил проезда железнодорожного переезда к административной ответственности привлечено 367 водителей.

Госавтоинспекция напоминает, что железнодорожные переезды считаются достаточно опасной зоной, в которой обязательно выполнение определенных правил, а также требований дорожных знаков и сигнализации.

За нарушение правил проезда железнодорожного переезда предусмотрена административная ответственность по ст.18.15 КоАП Республики Беларусь в виде штрафа в размере от 2 до 4 б.в.


 
 
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С 29 по 31 июля 2019 года Госавтоинспекция Минской области проводит рейдовые мероприятия по выявлению нарушений водителями транспортных средств...
 
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