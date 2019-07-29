Курсы валют и криптовалют на сегодня

Источник материала: Новости Дзержинска

Сразу все валюты подорожали на БВФБ утром во вторник 30 июля. Биткойн -50.74.

Курс доллара поднялся всего на 0,0002 рубля до 2,0345 BYN/USD. Это максимальный уровень почти за три недели.

Курс евро вырос на 0,0034 рубля до 2,2651 BYN/EUR. Европейская валюта дорожает второй день подряд, но до этого была серия из 19 торгов, за время которой евро подешевел 18 раз и успел пробить минимум за два года.

Курс российского рубля отыграл 0,0053 рубля после вчерашнего падения на 0,0084 рубля и оказался на отметке 3,2096 BYN/100 RUB.

Bitcoin − 9509.5$ (-50.74);

Bitcоin Cash/ВСС – 308$ (+1.78);

DigitalCash − 105.32$ (-2.26);

Еthеreum − 208.11$ (-2.88);

ZCаsh − 66.46$ (-2.71);

Monero − 78.61$ (-1.53).



