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Курсы валют и криптовалют на сегодня

30.07.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

Сразу все валюты подорожали на БВФБ утром во вторник 30 июля. Биткойн -50.74.

Курс доллара поднялся всего на 0,0002 рубля до 2,0345 BYN/USD. Это максимальный уровень почти за три недели.

Курс евро вырос на 0,0034 рубля до 2,2651 BYN/EUR. Европейская валюта дорожает второй день подряд, но до этого была серия из 19 торгов, за время которой евро подешевел 18 раз и успел пробить минимум за два года.

Курс российского рубля отыграл 0,0053 рубля после вчерашнего падения на 0,0084 рубля и оказался на отметке 3,2096 BYN/100 RUB.

Bitcoin − 9509.5$ (-50.74);

Bitcоin Cash/ВСС – 308$ (+1.78);

DigitalCash − 105.32$ (-2.26);

Еthеreum − 208.11$ (-2.88);

ZCаsh − 66.46$ (-2.71);

Monero − 78.61$ (-1.53).


 
Теги: Курсы валют
 
 
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Сразу все валюты подорожали на БВФБ утром во вторник 30 июля. Биткойн -50.74.
 
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