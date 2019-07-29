Прошел областной фестиваль оздоровительных лагерей Минской области

Источник материала: Новости Дзержинска

Областной фестиваль оздоровительных лагерей «Летний маршрут – Минщина» прошел 26 июля 2019 года на базе Центра творчества детей и молодежи Солигорского района.

Фестиваль стал площадкой для популяризации отдыха и оздоровления детей, совершенствования деятельности воспитательно-оздоровительных учреждений образования, а также других учреждений, обеспечивающих отдых и оздоровление детей, обобщения и распространения инновационного опыта в организации работы лагерей.

Вниманию жюри фестиваля были представлены творческие выступления детей и педагогов на сцене, раскрывающие содержание деятельности каждого лагеря. На открытых площадках команды демонстрировали формы и методы работы с детьми по различным направлениям воспитания и оздоровления, презентовали свои методические разработки.

В рамках мероприятия была организована выставка-панорама методического опыта по организации летнего отдыха и оздоровления детей в Минской области «Чтобы лето прошло на ура!», работали шесть открытых площадок.





Так, на площадке «Логин: лето. Пароль: малая родина», посвященной гражданско-патриотическому воспитанию детей, свой опыт работы продемонстрировали представители лагеря «Дружба» поселка Энергетиков Дзержинского района, «Патриот» из Клецкого района и «Следопыты: по тропам малой родины» из Крупского района.

На площадке «Территория новых знаний» команды лагеря «Радуга» Вилейского района и «Роботек» Минского района делились опытом организации дополнительного образования детей и учебно-исследовательской деятельности.

О волонтерской деятельности рассказали представители лагеря «Мы – САМИ!» из Вилейского района на площадке «Тропа добрых дел».

Площадка «Мы выбираем здоровье», посвященная физкультурно-оздоровительной работе, продемонстрировала опыт работы лагеря труда и отдыха «Юность» из Клецкого района, спортивного лагеря Солигорского района и лагеря «Неман» из Столбцовского района.





Об организации творческой деятельности воспитанников на площадке «Нам идей не занимать» рассказали команды лагеря «Папараць-кветка» из Березинского района, «Олимп» из Воложинского, «Город детства» из Копыльского, «Оресса» из Любанского, «Родничок» из Молодечненского, «Краски лета» из Мядельского, «Купалинка» из Несвижского, «Зорька» из Слуцкого, «Журавушка» из Солигорского и «Проф.box» из Стародорожского района.

А представители оборонно-спортивного лагеря «ПравоЗнайка» из Несвижского района на площадке «Открытые инновации» поделились инновационными подходами при организации работы в оздоровительном лагере.

По итогам областного фестиваля дипломами I степени награждены лагерь «Радуга» Вилейского района и «Патриот» Клецкого района, которые представят Минщину на республиканском фестивале оздоровительных лагерей в августе 2019 года в Национальном детском образовательно-оздоровительном центре «Зубренок».

Дипломов II степени удостоены лагерь «Папараць-кветка» Березинского района, «Оресса» Любанского и «Родничок» Молодечненского района.

Дипломы III степени получили лагерь «Мы – САМИ!» Вилейского района, «Неман» Столбцовского района и спортивный лагерь Солигорского района.



