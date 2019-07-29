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С 1 августа Renault может поднять цены на весь модельный ряд. Пока только в России
Источник материала: Tut.by
Renault планирует с 1 августа поднять рекомендованные розничные цены на все свои модели в России примерно на 1-2%. Правда, информация неофициальная – об этом газете
Ожидается, что Logan, например, в соседней стране подорожает примерно на 8 тысяч рублей (125 долларов), сейчас он стоит от 569 тысяч рублей в России и от 19 300 рублей в Беларуси. Новинка компании – купе-кроссовер Arkana, который в нашей стране доступен от 34 тысяч рублей, может подорожать примерно на 250-400 долларов в пересчете.
В российском представительстве Renault информацию о грядущем повышении цен не комментируют. Не исключено, что возможное повышение коснется и нашего рынка. Представители белорусского импортера пояснили, что сейчас будут стараться предложить привлекательные условия покупки существующего стока – автомобилей, которые есть на складе.
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Renault планирует с 1 августа поднять рекомендованные розничные цены на все свои модели в России примерно на 1−2%
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