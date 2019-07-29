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life:) запустил тариф cо 100 ГБ интернета и 100 минутами во все сети

30.07.2019 12:28 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

life:) запустил новый тарифный план «Стоо» для тех, кто активно пользуется мобильным интернетом. Об этом сообщается на сайте компании.


Предложение включает 100 ГБ интернет-трафика и 100 минут звонков во все сети. Кроме того, неиспользованный трафик накапливается до 200 ГБ и им можно воспользоваться в следующем месяце.

«Новый тариф позволит пользователям не переключаться с мобильного интернета на домашний, не использовать сети Wi-Fi, делиться интернетом с друзьями, не следить за трафиком и не опасаться его перерасхода», — отмечают в life:).

Стоимость тарифного плана «Стоо» составляет 5 рублей в первый месяц после подключения, далее — 10 рублей в месяц.

 
 
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Предложение включает 100 ГБ интернет-трафика и 100 минут звонков во все сети.
 
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