Александр Лукашенко: Парламентские выборы пройдут в Беларуси по закону и в рамках Конституции

Источник материала: Полесская правда

пресс-служба Главы государства. Парламентские выборы пройдут в Беларуси по закону и в рамках Конституции. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 30 июля во время рабочей встречи с председателем Центризбиркома Лидией Ермошиной, сообщает



«Первый вопрос, который в обществе постоянно обсуждается (и Лидию Михайловну втягивают в обсуждение этих вопросов), — сроки проведения наших парламентских выборов. Мы уже четко определились, что в текущем году проводим парламентские выборы, а в следующем году — президентские, несмотря на прогнозы некоторых «знатоков» о том, что Лукашенко в нынешнем году, поскольку тихо и спокойно, быстренько проведет президентские выборы, чтобы опять схватить кресло и сесть в него надолго. Это полное заблуждение. Как я и обещал, все будет по закону и в рамках Конституции», — подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент также затронул вопрос образования избирательных округов. Палата представителей состоит из 110 депутатов, значит, в стране должно быть создано столько же округов. «Какова здесь у нас конфигурация? Может быть, что-то поменялось», — предположил он.

Во время встречи было обсуждено финансирование избирательной кампании. Глава государства заметил, что это пусть и не главный, но немаловажный вопрос. «Я всегда вам говорил о том, что лишних денег нет и нам нельзя тратить лишние деньги, ибо мы вызовем отвращение у людей. У нас люди, слава богу, сознательные, мы их ни в чем упрекнуть не можем, — отметил Президент. — Но тем не менее там будут задействованы лучшие специалисты: учителя, врачи — это наша интеллигенция. Они будут отвлечены на работу, зарплату им, конечно, в эти месяцы платить надо. И не жалко этим людям. Поэтому, не разбазаривая средства, мы должны определиться с вами по финансированию выборов. В бюджете такие деньги присутствуют.

Глава государства подчеркнул, что Беларусь всегда придает большое значение международному наблюдению во время избирательных кампаний, однако не намерена приглашать экспертов в угоду кому-то и в то же время не будет запрещать им въезд в страну.

«Я не думаю, что нам надо перед кем-то прогибаться и кого-то тащить в страну, приглашать на одни и вторые выборы. Но надо четко дать сигнал: кто хочет — приезжайте. Если кому-то надо официальный статус — мы его пригласим. Не надо бежать впереди телеги и просить: «Приезжайте к нам на выборы, посмотрите на наши выборы». Но никому въезд запрещать не будем… Хочешь посмотреть на Беларусь, избирательный процесс — приезжай и смотри. Постулат один — никому не запрещаем», — заявил Александр Лукашенко.

Кроме того, Президент считает важным создать информационный центр во время выборов, чтобы члены ЦИК могли оперативно рассказывать населению и журналистам об избирательной кампании. «Я думаю, Лидия Михайловна, как обычно, вам надо этот процесс возглавить. Не только в день выборов, но, может быть, и накануне. Надо определить соответствующий формат, — добавил Глава государства. — Думаю, надо задействовать всех членов комиссии, чтобы они участвовали в этом и информировали население о ходе выборов, подготовке к выборам».

«Я не хочу, чтобы даже так называемая оппозиция искала какую-то подоплеку в моих словах по поводу открытости, честности проведения выборов. Я здесь не вру и не собираюсь кого-то уводить в сторону. Нам сегодня нет необходимости (на имидж надо работать всегда) уж слишком подпрыгивать и себя показывать. Кто нас не знает? Знают и меня, и власть, и парламент. Поэтому надо ровно и аккуратно подойти к выборам, провести их достойно», — подчеркнул Президент.

По его мнению, критика будет всегда, однако объективные наблюдатели видят, что выборы в Беларуси проходят достойно и демократично. «Но порядок и стабильность лежат в основе. Все должно быть по закону. Как определили по Конституции и закону, так мы и проведем выборы. Они для нашего народа, они не для кого-то. Хотя хотелось бы сохранить лицо и внешне выглядеть нормально», — резюмировал Александр Лукашенко.

На встрече присутствовала Глава Администрации Президента Наталья Кочанова. Александр Лукашенко обратил внимание, что, хоть выборы и организовывает ЦИК, Администрация Президента оказывает комиссии большую поддержку.