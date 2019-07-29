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Просила приютить. В Могилёве женщина подозревается в воровстве у знакомых

30.07.2019 12:10 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Могилёве местная жительница просила знакомых пусть её пожить в свою квартиру, а затем обворовывала хозяев.

Как сообщает УВД Могилёвского облисполкома, 9 июля к правоохранителям обратился 44-летний могилёвчанин. Заявитель утверждал, что из его квартиры был похищен мобильный телефон стоимостью 675 рублей.

Мужчина добавил, что подозревает свою приятельницу, которая некоторое время жила у него, а затем ушла, не предупредив.

Сотрудники милиции подтвердили предположение гражданина. Подозреваемой в похищении телефона оказалась безработная 36-летняя жительница Могилёва, которая ранее была судима. Выяснилось, что в один из дней она взяла со стола чужой телефон и ушла.

Также стало известно, что это не единичный случай. Некоторое время назад подозреваемая взяла паспорт у другого своего знакомого и на его имя купила в рассрочку мобильник. После этого женщина положила паспорт на то же место. Владелец документа был очень удивлён, когда ему позвонили представители банка и попросили исполнить кредитные обязательства.

Похищенное изъято. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Кража».

Недавно в Бобруйске была задержана няня.

Женщина подозревалась в краже денег у молодых родителей – подробнее здесь.

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Новости Беларуси. В Могилёве местная жительница просила знакомых пусть её пожить в свою квартиру, а затем обворовывала хозяев. Как сообщает УВД Могилёвского...
 
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