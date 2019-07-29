|
Просила приютить. В Могилёве женщина подозревается в воровстве у знакомых
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Могилёве местная жительница просила знакомых пусть её пожить в свою квартиру, а затем обворовывала хозяев.
Как
Мужчина добавил, что подозревает свою приятельницу, которая некоторое время жила у него, а затем ушла, не предупредив.
Сотрудники милиции подтвердили предположение гражданина. Подозреваемой в похищении телефона оказалась безработная 36-летняя жительница Могилёва, которая ранее была судима. Выяснилось, что в один из дней она взяла со стола чужой телефон и ушла.
Также стало известно, что это не единичный случай. Некоторое время назад подозреваемая взяла паспорт у другого своего знакомого и на его имя купила в рассрочку мобильник. После этого женщина положила паспорт на то же место. Владелец документа был очень удивлён, когда ему позвонили представители банка и попросили исполнить кредитные обязательства.
Похищенное изъято. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Кража».
Недавно в Бобруйске была задержана няня.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В Могилёве местная жительница просила знакомых пусть её пожить в свою квартиру, а затем обворовывала хозяев. Как сообщает УВД Могилёвского...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)