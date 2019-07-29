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В Болонье приготовили пиццу длиной 500 метров

30.07.2019 11:45 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Италии. Вкусный рекорд: в итальянской Болонье приготовили пиццу длинной в полкилометра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Болонье приготовили пиццу длиной 500 метров

Чтобы сделать такого гиганта, поварам понадобилось по полтонны муки и сыра, 400 килограммов томатов, 10 – базилика, а также 50 литров оливкового масла.

В Болонье приготовили пиццу длиной 500 метров

В Болонье приготовили пиццу длиной 500 метров

Увидеть пиццу целиком можно было только с высоты птичьего полёта. Однако для собравшихся зрителей важнее было не увидеть, а попробовать. И это удалось всем, несмотря на огромное количество желающих.

В Болонье приготовили пиццу длиной 500 метров

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Новости Италии. Вкусный рекорд: в итальянской Болонье приготовили пиццу длинной в полкилометра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  Чтобы сделать...
 
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