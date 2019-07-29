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Более 5 тысяч японцев обратились в больницы с тепловыми ударами и обезвоживанием

30.07.2019 11:40 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Японии. В Японии за последнюю неделю жертвами аномальной жары стали 11 граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В больницы с тепловыми ударами и обезвоживанием поступили более 5 500 человек.

Более 5 тысяч японцев обратились в больницы с тепловыми ударами и обезвоживанием

Причиной такого высокого числа пострадавших стали резкие перепады температур. Июнь и июль выдались в Японии очень прохладными. Таких низких температур летом здесь не фиксировали последние 30 лет.

Более 5 тысяч японцев обратились в больницы с тепловыми ударами и обезвоживанием

Поэтому установившаяся почти на всей территории страны жара в +35 оказалась критической.

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Новости Японии. В Японии за последнюю неделю жертвами аномальной жары стали 11 граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В больницы с тепловыми...
 
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