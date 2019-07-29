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Александр Лукашенко поздравил марокканцев с Днём трона

30.07.2019 11:36 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Марокко. День трона отмечают 30 июля в Марокко. Это день памяти о всех марокканских королях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Александр Лукашенко поздравил марокканцев с Днём трона

Традиционно, праздник сопровождается церемониями с участием монарха, а также других высокопоставленных лиц.

Александр Лукашенко поздравил марокканцев с Днём трона

Впервые празднование Дня трона состоялось в 1933 году, в знак признания коронации короля Мохаммеда V. С Национальным праздником короля Марокко, а также народ этой страны поздравил Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко поздравил марокканцев с Днём трона

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Новости Марокко. День трона отмечают 30 июля в Марокко. Это день памяти о всех марокканских королях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  Традиционно,...
 
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