Тотальная экономия: бюджет на 2020 год будет дефицитным

Правительство определило основные задачи по экономическому развитию страны на следующий год. В частности, правительство прогнозирует рост ВВП страны в 2020 году на 2,5% при инфляции в пределах 5%.





сообщил премьер-министр Беларуси Сергей Румас в ходе заседания Совмина во вторник. "Ключевыми показателями эффективности работы правительства и Нацбанка на 2020 год предлагается определить темп роста ВВП - 102,5%, темп роста производительности труда - 102,1%, привлечение прямых иностранных инвестиций в объеме $1,7 млрд, инфляция за год не должна превысить 5%", -премьер-министр Беларусив ходе заседания Совмина во вторник.

экономика Беларуси в ее нынешнем виде исчерпала все возможные источники роста. Однако даже рост на 2,5% является в нынешних условиях нереальным. Напомним, на 2019 год власти замахнулись на рост ВВП на 4%. Однако по итогам полугодия росси ВВП оказался на уровне 0,9% и вряд ли ситуцация сильно изменится до конца года. По крайней мере, как заявили недавно в Нацбанке,









Планирует правительство уже и госбюджет на 2020-й. Бюджет Беларуси на следующий год планируется с дефицитом в 1,4 миллиарда долларов, заявил во вторник министр финансов Максим Ермолович.





сообщил Ермолович. "Бюджет на 2020 год планируется с дефицитом 1,4 миллиарда долларов, это составляет примерно 1,4% ВВП. Источники для финансирования дефицита бюджета накоплены, мы в течение двух с половиной лет исполняем бюджет с профицитом и формируем его остатки, чтобы постепенно по мере стабилизации общеэкономической ситуации выходить на решение социальных задач", -Ермолович.





Минфин прогнозирует снижение доходов бюджета в связи с проведением в России налогового маневра, при этом отмечается и возрастающая потребность в финансировании расходов. Предполагается, что доходы бюджета Беларуси в следующем году останутся на уровне текущего года.





В то же время в бюджете на 2020 год решается задача по доведению зарплаты бюджетников до уровня в 80% от средней по экономике. По словам Ермоловича, это важный элемент бюджетной политики, соответствующий поручениям Лукашенко.





"С 2020 года проблема будет решена, и начиная с начала года заработная плата бюджетников не будет ниже 80% от средней по экономке", - отметил министр.









При этом, по словам Ермоловича, с учетом роста расходов понадобится бюджетная оптимизация и тотальная экономия расходов по всем направлениям, в том числе на поддержку национальной экономики и госпредприятий.





"Эти расходы оптимизированы и максимально сокращены там, где это можно сделать. При этом есть задача оснастить современной техникой основные сектора экономики - сельское хозяйство, ряд промышленных предприятий. На эти цели будут предусматриваться новые механизмы оказания господдержки, которые нацелены на повышение ее эффективности", - заключил Ермолович.





Отметим, что последний раз бюджет Беларуси был дефицитным в 2013 году. Правда, тогда правительство планировало "выйти в ноль", но фактический дефицит составил порядка $250 млн. Сейчас же официально заявляется о дефиците средств.