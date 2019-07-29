|
Ермошина предложила Лукашенко провести выборы 17 ноября
Источник материала: Партизан
Председатель Центризбиркома Лидия Ермошина во время встречи с Лукашенко предложила провести выборы в Совет Республики 7 ноября, в Палату представителей - 17 ноября.
Об этом она сообщила сегодня журналистам по итогам встречи с главой государства.
Лукашенко поручил проработать эти предложения, еще раз проинформировать его и подготовить соответствующие проекты указов.
"Глава государства предложил доработать нам эти предложения, учесть мнение местных властей и до следующего понедельника (думаю, именно 5 августа начнется избирательная кампания) представить уже проекты указов с конкретными датами проведения выборов", - сказала Ермошина.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Председатель Центризбиркома Лидия Ермошина во время встречи с Лукашенко предложила провести выборы в Совет Республики 7 ноября, в Палату представителей - 17 ноября.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)