Ермошина предложила Лукашенко провести выборы 17 ноября

Об этом она сообщила сегодня журналистам по итогам встречи с главой государства.





Лукашенко поручил проработать эти предложения, еще раз проинформировать его и подготовить соответствующие проекты указов.





"Глава государства предложил доработать нам эти предложения, учесть мнение местных властей и до следующего понедельника (думаю, именно 5 августа начнется избирательная кампания) представить уже проекты указов с конкретными датами проведения выборов", - сказала Ермошина.