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Ермошина предложила Лукашенко провести выборы 17 ноября

30.07.2019 11:50 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Председатель Центризбиркома Лидия Ермошина во время встречи с Лукашенко предложила провести выборы в Совет Республики 7 ноября, в Палату представителей - 17 ноября.

Об этом она сообщила сегодня журналистам по итогам встречи с главой государства.

Лукашенко поручил проработать эти предложения, еще раз проинформировать его и подготовить соответствующие проекты указов. 

"Глава государства предложил доработать нам эти предложения, учесть мнение местных властей и до следующего понедельника (думаю, именно 5 августа начнется избирательная кампания) представить уже проекты указов с конкретными датами проведения выборов", - сказала Ермошина.
 
 
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Председатель Центризбиркома Лидия Ермошина во время встречи с Лукашенко предложила провести выборы в Совет Республики 7 ноября, в Палату представителей - 17 ноября.
 
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