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В магазине eBay костюм школьницы для секс-игр рекламируют книгой беларуского классика

30.07.2019 12:48 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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В интернет магазине eBay продают костюм «непослушной школьницы», который рекламируют книгой беларуского классика. На это обратил внимание экс-депутат Верховного Совета Леонид Дейко.В

Леонид поделился находкой в Facebook. Он написал, что время от времени просматривает сайты, которые занимают 70% ресурсов памяти мировой сети. Разумеется, в познавательных целях. Однажды Дейко набрел на объявление платформы eBay и получил «что-то вроде культурного шока».  Авторы лота предлагают эротический костюм школьницы. Чтобы покупатель четко представил, как одежда сидит на теле, рядом с описанием товара разместили фотографию модели. В руках она держит роман-эпопею  Михася Лынькова «Незабываемые дни». В нем писатель описал условия, в которых находились беларусы во время Великой Отечественной войны.

Возможно, книгу добавили в кадр, чтобы укрепить в девушке образ ученицы, которой выдали список литературы на лето. А Леонид Дейко предположил, что она приглашает к творческому течению эпопеи в круглосуточном варианте. Так или иначе, маркетинговый ход, кажется, работает: костюм стоимостью 13 долларов продали 16 раз, то есть 63% от ограниченной партии.                   

 
 
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В интернет магазине eBay продают костюм «непослушной школьницы», который рекламируют книгой беларуского классика. На это обратил внимание экс-депутат Верховного...
 
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