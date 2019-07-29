В Нью-Йорке легализовали марихуану

Источник материала: KYKY

Власти американского штата Нью-Йорк легализовали употребление марихуаны. Здесь разрешили курить каннабис: больше это не сочтут уголовным преступлением, передает The Independent.

Закон подписал губернатор штата Эндрю Куомо. Он заявил, что «цветные сообщества» долгое время страдали от законов, которые жестко контролировали использование марихуаны. Новый документ исправит несправедливость, считает Куомо. Интересно, что раньше его точка зрения резко отличалась от нынешней.

Новый закон не избавляет от штрафов. Человек, у которого обнаружат до одной унции марихуаны (чуть больше 28 граммов), заплатит 50 долларов. А если объем наркотика составит 56 граммов, то с нарушителя потребуют 200 долларов.

Закон вступит в силу через месяц. Когда это случится, он снимет судимости с тех жителей Нью-Йорка, кого признали виновными за хранение марихуаны. Это коснется примерно 200 тысяч человек.