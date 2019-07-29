Новое ЧП на железной дороге: с рельсов снова сошли вагоны

На белорусской железной дороге сегодня ночью произошло очередное чрезвычайное происшествие: вновь было зафиксировано схождение вагонов с рельсов.

На этот раз ЧП произошло на станции «Брест-Восточный» ночью 30 июля. Сообщается, что произошел сход вагонов на сортировочной горке. Судя по фото, с рельсов сошли вагоны, предназначенные для перевоза грузов «Беларуськалия».

Напомним, что 24 июля в Витебской области на участке Витебск — Орша вблизи деревни Замосточье с рельсов сошли 15 цистерн со сжиженным газом. В одной из цистерн позднее была обнаружена утечка, которую оперативно устранили сотрудники МЧС.