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Новое ЧП на железной дороге: с рельсов снова сошли вагоны

30.07.2019 12:51 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

На белорусской железной дороге сегодня ночью произошло очередное чрезвычайное происшествие: вновь было зафиксировано схождение вагонов с рельсов.

На этот раз ЧП произошло на станции «Брест-Восточный» ночью 30 июля. Сообщается, что произошел сход вагонов на сортировочной горке. Судя по фото, с рельсов сошли вагоны, предназначенные для перевоза грузов «Беларуськалия».

Напомним, что 24 июля в Витебской области на участке Витебск — Орша вблизи деревни Замосточье с рельсов сошли 15 цистерн со сжиженным газом. В одной из цистерн позднее была обнаружена утечка, которую оперативно устранили сотрудники МЧС.

Фото: Онлайн Брест

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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На белорусской железной дороге сегодня ночью произошло очередное чрезвычайное происшествие: вновь было зафиксировано схождение вагонов с рельсов.
 
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