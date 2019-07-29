При въезде в деревню Покрашево установили скульптуру «Молодость и песня»

Источник материала: Слуцк Город





При въезде в деревню Покрашево Слуцкого района установлена скульптура молодой красавицы с цветами в руках и гусляра.

Скульптура сделана за средства ОАО «Слуцкий уксусный завод». Директор предприятия депутат Минского областного Совета депутатов Александр Рыбак рассказал, что установка скульптуры приурочена к Году малой родины.

Решили украсить въезд в населенный пункт, отдать дань уважения деревенским жителям - трудолюбивым, творческим, преданным родному краю людям.

Скульптуру сделал мастер из Любанщины Сергей Крук. Он рассказал, что она называется «Молодость и песня», и сделана по соответствующей технологии из силикатных материалов.