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Поезд сбил пьяного жителя Слуцка, который сидел на рельсах
30.07.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
29 июля пассажирский поезд Осиповичи-Слуцк сбил нетрезвого молодого человека, сидевшего на железнодорожных путях. Об этом сообщает МВД Беларуси в официальном Twitter-аккаунте.
Около 21:00 на перегоне Новодворцы-Слуцк поезд Осиповичи-Слуцк сбил 28-летнего пьяного жителя Слуцка, который сидел на путях. «Машинист подавал сигналы и применял экстренное торможение, но мужчина не реагировал», — отметили в МВД.
С различными травмами молодой человек доставлен в больницу. Задержка движения поезда составила 14 минут.
С начала года на железной дороге зафиксировано 64 несчастных случая, в результате которых 43 человека погибли и 21 травмированы.
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29 июля пассажирский поезд Осиповичи—Слуцк сбил молодого человека, сидевшего на путях. Как оказалось, он быль пьян. Об этом сообщает пресс-служба МВД.
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