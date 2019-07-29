Поезд сбил пьяного жителя Слуцка, который сидел на рельсах

Источник материала: Слуцк Город

29 июля пассажирский поезд Осиповичи-Слуцк сбил нетрезвого молодого человека, сидевшего на железнодорожных путях. Об этом сообщает МВД Беларуси в официальном Twitter-аккаунте.

Около 21:00 на перегоне Новодворцы-Слуцк поезд Осиповичи-Слуцк сбил 28-летнего пьяного жителя Слуцка, который сидел на путях. «Машинист подавал сигналы и применял экстренное торможение, но мужчина не реагировал», — отметили в МВД.

С различными травмами молодой человек доставлен в больницу. Задержка движения поезда составила 14 минут.

С начала года на железной дороге зафиксировано 64 несчастных случая, в результате которых 43 человека погибли и 21 травмированы.



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