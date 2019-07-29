|
Первый гибридный автобус скоро появится на улицах Слуцка
30.07.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Автобус городского типа с гибридной силовой установкой станет курсировать по маршруту №6 с начала августа.
Экземпляр приехал в Слуцк на три месяца испытаний. Планируется, что в дальнейшем он останется в нашем автопарке.
Модель «Белкоммунмаш A4202K Vitovt Hybrid» (АКСМ - А4202К) работает на дизельном топливе, а дизель-генераторная установка вырабатывает энергию для тягового асинхронного электродвигателя.
В Минске такие дизель-электробусы белорусского производства тестиуются уже несколько месяцев.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Экземпляр «Белкоммунмаш A4202K Vitovt Hybrid» приехал в Слуцк на три месяца испытаний. Планируется, что в дальнейшем, если всё пройдёт хорошо, он останется в нашем...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)