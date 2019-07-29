Первый гибридный автобус скоро появится на улицах Слуцка

Источник материала: Слуцк Город





Автобус городского типа с гибридной силовой установкой станет курсировать по маршруту №6 с начала августа.

Экземпляр приехал в Слуцк на три месяца испытаний. Планируется, что в дальнейшем он останется в нашем автопарке.

Модель «Белкоммунмаш A4202K Vitovt Hybrid» (АКСМ - А4202К) работает на дизельном топливе, а дизель-генераторная установка вырабатывает энергию для тягового асинхронного электродвигателя.

В Минске такие дизель-электробусы белорусского производства тестиуются уже несколько месяцев.



















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