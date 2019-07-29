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Первый гибридный автобус скоро появится на улицах Слуцка

30.07.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Первый гибридный автобус скоро появится на улицах Слуцка

Автобус городского типа с гибридной силовой установкой станет курсировать по маршруту №6 с начала августа.

Экземпляр приехал в Слуцк на три месяца испытаний. Планируется, что в дальнейшем он останется в нашем автопарке.

Модель «Белкоммунмаш A4202K Vitovt Hybrid» (АКСМ - А4202К) работает на дизельном топливе, а дизель-генераторная установка вырабатывает энергию для тягового асинхронного электродвигателя.

В Минске такие дизель-электробусы белорусского производства тестиуются уже несколько месяцев.

Первый гибридный автобус скоро появится на улицах Слуцка

Первый гибридный автобус скоро появится на улицах Слуцка

Первый гибридный автобус скоро появится на улицах Слуцка

Первый гибридный автобус скоро появится на улицах Слуцка


Slutsk-Gorod.by

 
Теги: Минск
 
 
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Экземпляр «Белкоммунмаш A4202K Vitovt Hybrid» приехал в Слуцк на три месяца испытаний. Планируется, что в дальнейшем, если всё пройдёт хорошо, он останется в нашем...
 
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