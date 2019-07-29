Горецкий РОВД – о бытовом насилии

Источник материала: Горецкий вестник

В порядке информации сообщаю, что профилактика насилия в семье является одним из приоритетных направлений служебной деятельности органов внутренних дел. С целью привлечения внимания широких слоев населения к проблемам бытового насилия, разъяснения гражданам необходимости содействия государственным органам в решении задач по минимизации последствий правонарушений, совершаемых на этой почве, Министерством внутренних дел предложено с 29 июля по 3 августа провести основной этап специальных комплексных мероприятий «Быт».

Цели и задачи СКМ «Быт»:

– комплексное принятие мер индивидуальной профилактики правонарушений и мер превентивного воздействия в отношении граждан, допускающих насилие в семье;

– повышение уровня взаимодействия субъектов профилактики правонарушений и вовлечение граждан для оказания им содействия при реализации профилактических мероприятий по предупреждению насилия в семье.

Телефон экстренного вызова милиции – 102.

Телефоны круглосуточной экстренной психологической помощи для граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и ставших жертвами домашнего насилия в г. Могилеве (0222) 47-31-61.

Телефоны горячей линии по вопросам насилия социального кризисного центра для женщин общественной организации ЧСПУО «SOS – детская деревня Могилев» 8-044-7-607-603, 23-40-89, 8044-5-61-82-57 (vel).

Телефон горячей линии для пострадавших от домашнего насилия: 8-801-100-8-801 (Анонимно. Ежедневно с 8.00 до 20.00. Звонить необходимо со стационарного телефона).

Кроме того, в Горецком РОВД в рамках данной акции организована работа «прямой линии» по предупреждению насилия в семье, защите прав и законных интересов несовершеннолетних. Телефон «прямой линии»: круглосуточно 102, а также дополнительно в будние дни с 09.00 ч. до 18.00 ч. – 5-80-86. На данную «прямую линию» любой гражданин может сообщить сведения о неблагополучных семьях, лицах злоупотребляющих спиртными напитками и ведущих антиобщественный образ жизни, лицах занимающихся незаконным оборотом алкогольной продукции, в том числе и домашнего изготовления, для принятия своевременных мер по устранению причин и условий, способствующих сложившейся негативной ситуации. Анонимность гарантируется.

За правонарушения, совершаемые в сфере быта, предусмотрены следующие меры ответственности:

по статье 9.1. Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях (умышленное причинение телесного повреждения) – предусмотрен штраф в размере от двух до тридцати базовых величин или административный арест;

по части 2 статьи 9.1. КоАП Республики Беларусь за нанесение побоев, не повлекшее причинения телесных повреждений, умышленное причинение боли, физических или психических страданий, совершенные в отношении близкого родственника либо члена семьи, если в этих действиях нет состава преступления, предусмотрен штраф в размере до десяти базовых величин или административный арест;

по статье 9.3. КоАП Республики Беларусь (оскорбление) – штрафные санкции составляют от четырех до двадцати базовых величин; по статье 17.1. КоАП Республики Беларусь (мелкое хулиганство) – налагается штраф в размере от двух до тридцати базовых величин или административный арест.

Когда насильственные действия совершаются над потерпевшим систематически, равно как и если они были совершены однажды, но рассчитаны на причинение особенно мучительной боли, физических или психических страданий своей жертве, виновное лицо будет привлечено к уголовной ответственности по статье 154 Уголовного кодекса Республики Беларусь (истязание) за что предусмотрен арест на срок до трех месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на тот же срок.

Если истязание совершено в отношении заведомо для виновного беременной женщины, либо несовершеннолетнего, либо лица, находящегося в беспомощном состоянии или в зависимом положении, судом может быть применено наказание в виде ограничения свободы на срок от одного года до трех лет или лишения свободы на срок от одного года до пяти лет.

Законом Республики Беларусь от 4 января 2014 года «Об основах деятельности по профилактике правонарушений» предусмотрены: ряд обязанностей для профилактируемых лиц, а также ряд мер по предупреждению насилия в семье, в первую очередь – защитное предписание; концентрация основного внимания на проведении практических мероприятий с гражданами, систематически совершающими правонарушения в сфере «быта» и в состоянии опьянения.

Защитное предписание – установление гражданину, совершившему насилие в семье, ограничений на совершение определенных действий:

предпринимать попытки выяснять место пребывания гражданина, пострадавшего от насилия в семье, если этот гражданин находится в месте, неизвестном тому, кто совершил насилие;

посещать места нахождения гражданина, пострадавшего от насилия в семье, если этот гражданин временно находится не по месту совместного проживания с гражданином, в отношении которого вынесено защитное предписание; общаться с гражданином, пострадавшим от насилия в семье, в том числе по телефону, с использованием компьютерной сети Интернет.

Нарушение требований защитного предписания влечет за собой ответственность, предусмотренную ст. 23.4 КоАП РБ (неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий), за что виновный может быть наказан штрафом в размере от двух до пятидесяти базовых величин, либо в отношении него может быть наложено административное взыскание в виде административного ареста.

Если вы стали жертвой правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений, либо Вам причинены телесные повреждения членом семьи, управление внутренних дел рекомендует незамедлительно обратиться в орган внутренних дел по месту жительства, где будет выдано направление для прохождения судебно-медицинской экспертизы с целью установления степени тяжести телесных повреждений.

В случае причинения легких телесных повреждений, повлекших кратковременное расстройство здоровья, свои права Вы можете защитить в частном порядке, путем подачи заявления в суд о привлечении виновного лица к уголовной ответственности по статье 153 УК Республики Беларусь. И в этом случае к правонарушителю может быть применено наказание в виде общественных работ, или штрафа, или же исправительных работ на срок до одного года, или арест на срок до трех месяцев.

В том случае, если в ходе семейно-бытового конфликта Вам причинены побои, но видимых телесных повреждений нет, виновное лицо, при наличии доказательной базы, будет привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере до десяти базовых величин, либо к административному аресту.

Старший инспектор профилактики ООПП Горецкого РОВД Сергей Таранов