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Reuters позитивно оценило криптоинициативы Беларуси

30.07.2019 13:08 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Reuters позитивно оценило криптоинициативы Беларуси

Агентство Reuters опубликовало большой материал, в котором позитивно оценило прогрессивное законодательство Беларуси по регулированию криптовалют и криптобирж.

Как отмечается в материале, Беларусь входит в число небольших стран, которые могут стимулировать развитие глобального рынка криптовалют и рост игроков в отрасли, пишет dev.by.

Авторы обращают внимание на то, что крупные финансовые центры, такие, как Лондон и Нью-Йорк, действуют слишком консервативно. Они могут быть привлекательны для больших компаний, ключевым требованием которых выступает безопасность. Но стартапам сложно соблюсти эти требования, так как затраты на соблюдение всех процедур слишком высоки.

В свою очередь слабо регулируемые юрисдикции, такие как Сейшельские Острова и Белиз не обеспечивают защиту инвесторов на должном уровне.

В то же время такие страны, как Беларусь, Бахрейн, Мальта, Гибралтар пошли по третьему пути. Они разрабатывают конкретные правила для рынка криптовалют, делая ставку на привлечение инвесторов через гарантии безопасности и предоставление льгот участникам рынка.

И такую тактику эксперты считают оправданной — другого способа конкурировать с традиционными и консервативными юрисдикциями у новичков нет.

Reuters напоминает, что одним из инициаторов разработки законодательства о криптовалютах был ИТ-предприниматель Виктор Прокопеня (в январе этого года он вместе с Саидом Гуцериевым запустил первую в мире регулируемую криптобиржу Currency.com).

В этом месяце в Беларуси заработала еще одна криптобиржа iExchange. Reuters приводит слова сооснователя криптобиржи Игоря Снижко, который сказал, что Беларусь — лучший вариант для открытия платформы из-за разработанной нормативно-правовая базы, которой нет в других странах региона.

Ранее и интервью dev.by Игорь Снижко также отмечал, что «большинство действующих криптовалютых бирж находятся в серой или чёрной зоне. Можно спокойно вводить и выводить любые средства. И если банк эту транзакцию не остановил, то сделка по отмыванию денег состоялась. Мы постарались максимально нивелировать все нюансы».

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Агентство также процитировала и Виктора Прокопеню. Он отметил, что проблему отмывания денег через криптобиржы можно решить путем четких правил регулирования работы платформ.  По словам предпринимателя, такие страны, как Беларусь, не должны упускать шанс захватить часть развивающегося рынка.

«Самые большие риски связаны с тем, что мы не рискуем», — сказал он.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Агентство Reuters опубликовало большой материал, в котором позитивно оценило прогрессивное законодательство Беларуси по регулированию криптовалют и криптобирж.
 
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