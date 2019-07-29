Госавтоинспекция — о квадрИциклах и квадрОциклах

Источник материала: Асiповiцкi край

В стране эксплуатируются несколько видов мотовездеходов: снегоходы, квадрИциклы, квадрОциклы.

Согласно Правилам дорожного движения, к квадрициклам относятся четырехколесные механические транспортные средства, имеющие приводы управления автомобильного типа и массу в снаряженном состоянии не более 550 килограммов. Им разрешено участие в дорожном движении: приравниваются к автомобилям и регистрируются в Госавтоинспекции. Для управления необходимо наличие категории «В» (легковой автомобиль).

Понятие «квадроцикл» в ПДД отсутствует. В связи с этим он не может участвовать в дорожном движении. А если такое транспортное средство все же выедет на дорогу общего пользования, то водитель будет привлечен к административной ответственности (ч. 4 ст. 18.36 КоАП Республики Беларусь предусматривает наложение штрафа в размере до 1 БВ и ч. 5 ст. 18.22 — до 0,5 БВ либо предупреждение).





Если квадроциклы, а также снегоходы будут двигаться по сельскохозяйственным угодьям, то действия водителей попадают под действие ч. 3 ст. 10.8 КоАП Республики Беларусь «уничтожение или повреждение посевов, собранного урожая сельскохозяйственных культур или насаждений». За такое правонарушение грозит штраф в размере от 2 до 5 базовых величин.

Денис Половцев, начальник ОГАИ Осиповичского РОВД.