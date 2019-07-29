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Швейцарская компания ищет стартапы в Беларуси, в которые можно вложить пятьсот тысяч долларов
Источник материала: Tut.by
Крупнейший конкурс стартапов на развивающихся рынках Seedstars World впервые пройдет в Беларуси. Как сообщает местный партнер The Heroes Media, 20 сентября будет проведен образовательный буткэмп по подготовке к получению инвестиций (Investment Readiness Bootcamp) и искусству презентации (Art of the Pitch), а уже 22 числа инвесторы выберут лучший стартап.
Команда Seedstars будет оценивать, насколько тот или иной проект может быть востребован локально и по всему миру. Победитель отбора получит право представлять Беларусь на региональном саммите в Нур-Султане. При успешном прохождении второго этапа появится шанс побороться за главный приз в 500 000 долларов на общемировом форуме в Швейцарии.
Финалисты белорусского этапа (перспективные 8−10 проектов) получат доступ к новой программе Seedstars — Investment Readiness Program — по подготовке стартапов к получению инвестиций под менторством наставников и экспертов со всего мира.
Для участия в конкурсе допускаются только стартапы, соответствующие двум условиям:
Заявки принимаются вплоть до 8 сентября, а зарегистрироваться можно по
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Крупнейший конкурс стартапов на развивающихся рынках Seedstars World впервые пройдет в Беларуси.
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