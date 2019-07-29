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Швейцарская компания ищет стартапы в Беларуси, в которые можно вложить пятьсот тысяч долларов

30.07.2019 13:31 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Крупнейший конкурс стартапов на развивающихся рынках Seedstars World впервые пройдет в Беларуси. Как сообщает местный партнер The Heroes Media, 20 сентября будет проведен образовательный буткэмп по подготовке к получению инвестиций (Investment Readiness Bootcamp) и искусству презентации (Art of the Pitch), а уже 22 числа инвесторы выберут лучший стартап.


Фото: nairobigarage.com

Команда Seedstars будет оценивать, насколько тот или иной проект может быть востребован локально и по всему миру. Победитель отбора получит право представлять Беларусь на региональном саммите в Нур-Султане. При успешном прохождении второго этапа появится шанс побороться за главный приз в 500 000 долларов на общемировом форуме в Швейцарии.

Финалисты белорусского этапа (перспективные 8−10 проектов) получат доступ к новой программе Seedstars — Investment Readiness Program — по подготовке стартапов к получению инвестиций под менторством наставников и экспертов со всего мира.

Для участия в конкурсе допускаются только стартапы, соответствующие двум условиям:

  1. На момент отбора сумма привлеченных инвестиций не должна превышать 500 000 долларов.

  2. Стартап должен иметь MVP (минимально работоспособный продукт).

Заявки принимаются вплоть до 8 сентября, а зарегистрироваться можно по ссылке.

Seedstars — это швейцарская частная группа компаний, цель которых — изменить жизнь людей на развивающихся рынках с помощью технологий и предпринимательства. Деятельность групп охватывает более 80 возникающих экосистем посредством различных мероприятий, таких как Seedstars World Competition, акселерационные программы, физические центры, называемые «Seedspace», венчурные инвестиции и деятельность по созданию компаний.

Seedstars World — это крупнейший в мире стартап-конкурс на развивающихся рынках. В течение последних шести лет команды Seedstars отправляются в 9-месячное мировое турне и ищут лучшие стартапы в более чем 65 странах, организуя более 100 мероприятий. В каждой посещенной стране выбирается один победитель, который будет представлять свою родину, и приглашается для участия в одном из 5 региональных саммитов. На этих саммитах победители могут наладить деловые контакты с региональными инвесторами, наставниками и корпорациями. Региональные победители также получают возможность представлять свои страны на Саммите Seedstars, финале конкурса в Швейцарии, где стартапы соревнуются за главный приз — инвестиции в размере до 500 000 долларов.

 
 
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Крупнейший конкурс стартапов на развивающихся рынках Seedstars World впервые пройдет в Беларуси.
 
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