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Европейские игры закончились, но часть ограничений для водителей осталась
Источник материала: Интерфакс
Левый поворот (дополнительная секция налево) с проспекта Дзержинского на улицы Уманскую и Гурского оставлен закрытым после проведения Европейских игр, сообщили в столичной Госавтоинспекции.
"Основной целью данного закрытия является оптимизация графика регулирования светофорного объекта указанных улиц, что существенно повысит пропускную способность пересечения проспекта Дзержинского с улицами Гурского и Уманская", - уточнили в ГАИ.
Поворот налево с проспекта Дзержинского на улицу Уманская со стороны центра города разрешен только для маршрутного пассажирского транспорта.
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Левый поворот (дополнительная секция налево) с проспекта Дзержинского на улицы Уманскую и Гурского оставлен закрытым после проведения Европейских игр, сообщили в...
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