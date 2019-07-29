Европейские игры закончились, но часть ограничений для водителей осталась

Источник материала: Интерфакс

Левый поворот (дополнительная секция налево) с проспекта Дзержинского на улицы Уманскую и Гурского оставлен закрытым после проведения Европейских игр, сообщили в столичной Госавтоинспекции.

"Основной целью данного закрытия является оптимизация графика регулирования светофорного объекта указанных улиц, что существенно повысит пропускную способность пересечения проспекта Дзержинского с улицами Гурского и Уманская", - уточнили в ГАИ.

Поворот налево с проспекта Дзержинского на улицу Уманская со стороны центра города разрешен только для маршрутного пассажирского транспорта.