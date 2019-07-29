Авиавласти РФ и Беларуси договорились сохранить 63 рейса в неделю между столицами до конца марта

Источник материала: Интерфакс

Авиавласти РФ и Беларуси договорились сохранить текущую частоту полетов между Москвой и Минском, которая составляет 63 рейса в неделю, до конца предстоящего зимнего сезона, следует из материалов, опубликованных на сайте Росавиации во вторник.

"Департаментом государственной политики в области гражданской авиации министерства транспорта РФ и департаментом по авиации министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь достигнуто взаимное согласие относительно продления достигнутых договоренностей авиационных властей от 15 февраля 2019 года до конца сезона расписания ИАТА "Зима 2019/2020", - говорится в материалах.

Сезон ИАТА "Зима 2019/2020" будет действовать c конца октября до конца марта.

По итогам февральских переговоров авиавластей сообщалось, что они договорились увеличить частоту полетов на линии Москва - Минск до 63 рейсов в неделю для каждой из сторон на сезон ИАТА "Лето 2019" (конец марта - конец октября). При этом в итоговом протоколе отмечалось, что для российской стороны дополнительные 7 рейсов в неделю будут предоставлены "перевозчикам, фактически не выполняющим рейсы по маршруту Москва - Минск".

Сейчас прямые рейсы между столицами РФ и Беларуси выполняют три авиакомпании: "Аэрофлот", "ЮТэйр" и "Белавиа". При этом ранее на маршрут претендовали и другие перевозчики, в том числе "Победа". Последняя заявляла, что неоднократно пыталась запустить рейсы, но сначала не могла добиться аккредитации авиавластей Беларуси, а затем столкнулась с высокими тарифами обслуживания в аэропорту Минска.

В июле сообщалось, что от допусков к выполнению регулярных рейсов по маршрутам Москва - Минск и Жуковский - Минск отказались "Уральские авиалинии".