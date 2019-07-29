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Подробности задержания мошенницы-москвички, действовавшей в Беларуси два года и выманившей у потерпевших $50 тыс.

30.07.2019 12:15 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Следственный комитет сообщил о женщине, которая, представляясь заводчицей дорогостоящих пород собак, лицом нетрадиционной ориентации и сотрудником латвийского посольства в Беларуси, в 2017-2019 годах получила от белорусских граждан более $2тыс., Br18 тыс., 38 тысяч евро.

"Она представлялась: лицом, занимающимся коммерческой деятельностью, связанной с разведением и продажей дорогостоящих пород собак; лицом нетрадиционной сексуальной ориентации по имени "Denis Paten", с онкологическими заболеваниями; сотрудником посольства Республики Беларусь в Латвии", - рассказали в Следственном комитете.

Для общения с потерпевшими обвиняемая использовала различные соцсети и мессенджеры, иногда встречалась с потерпевшими лично, уточнили в СК.

"Для подтверждения созданной ею легенды женщина изменяла свою внешность на фотоснимках при помощи приложения", - сообщили в СК.

"Была получена оперативная информация, что гражданка либо гражданин иностранного государства занимается интернет-мошенничеством. Мы установили, что это женщина, идентифицировали - оказалось, что это гражданка Российской Федерации, которая на протяжении длительного времени находилась в розыске", - рассказал начальник управления "К" ГУВД Мингорисполкома Андрей Ковалев. 

"В ходе проведения оперативных мероприятий возник вопрос, мужчина это или женщина", - отметил Ковалев.

Обвиняемая говорила с несколькими акцентами, легко меняла свою внешность, легко входила в доверие, располагала к себе, как профессиональный психолог.

Следственный комитет опубликовал фотографии, на которых обвиняемая представала в мужском облике:

Подробности задержания мошенницы-москвички, действовавшей в Беларуси два года и выманившей у потерпевших тыс.

Женщине предъявлено обвинение по ч.4 ст.209 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) Уголовного кодекса. К ней применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящий момент потерпевшими по уголовному делу признано 10 граждан. Расследование продолжается.

 
 
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Следственный комитет сообщил о женщине, которая, представляясь заводчицей дорогостоящих пород собак, лицом нетрадиционной ориентации и сотрудником латвийского...
 
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