Источник материала: Интерфакс

Более 70 школьных базаров будут работать в Могилевской области, сообщили в главном управлении торговли и услуг облисполкома.

"На базарах, большинство которых откроется в августе, можно будет приобрести все необходимое для учащихся, не посещая другие магазины. Представленная продукция позволит подготовить к школе как самых маленьких - первоклашек, так и старшеклассников", - говорится в сообщении на сайте облисполкома.

Самый крупный школьный базар разместится в Могилеве на площадке возле торгового центра "Парк Сити". Он будет работать по 31 августа с 11.00 до 19.00. Здесь планируется задействовать около 60 субъектов хозяйствования, которые предложат различные товары, необходимые к новому учебному году: от канцелярских принадлежностей и школьных ранцев-рюкзаков до одежды делового стиля и спортивной обуви.

В Бобруйске школьные базары уже развернулись на пешеходной зоне улицы Социалистической и возле "Универмага". Торговые ряды будут работать до 8 сентября с 9.00 до 16.00 ежедневно, кроме понедельника.

В райцентрах также запланирована организация школьных базаров. В Кричеве расширенная продажа товаров школьного ассортимента ведется с 20 июля на местном рынке, с начала августа по выходным дням она стартует на городском рынке в Осиповичах. Также в райцентре 16 и 23 августа состоится большая ярмарка "Школьный базар – 2019" с участием субъектов торговли всех форм собственности и предприятий товаропроизводителей.

Возможность подготовить школьников к новому учебному году предоставлена и в других торговых объектах региона. Приобрести школьную одежду, обувь, чулочно-носочные и кожгалантерейные изделия можно в фирменных и ведомственных магазинах предприятий изготовителей и торговли.

"Запасы продукции школьного ассортимента мы постепенно начали создавать еще в апреле-мае текущего года, поэтому на сегодняшний день торговля обеспечена достаточным количеством одежды делового стиля, обуви, школьных принадлежностей", - заявили в облисполкоме.