Минфин Беларуси подготовил проект дефицитного бюджета на 2020 год из-за налогового маневра в РФ и роста зарплат

Источник материала: Интерфакс

Министерство финансов Беларуси подготовило проект республиканского бюджета на 2020 год с дефицитом 1,4% ВВП ($1,4 млрд в эквиваленте), сообщил министр финансов Максим Ермолович.

"Бюджет на 2020 год планируется с дефицитом $1,4 млрд, это составляет примерно 1,4% ВВП", - сказал Ермолович, которого цитирует агентство БелТА .

Министр пояснил, что в 2020 году прогнозируется снижение доходов бюджета в связи с реализацией в Российской Федерации налогового маневра в нефтяной сфере. "В то же время потребность в финансировании расходов возрастает. При этом в бюджете 2020 года решается задача по доведению зарплаты в бюджетном секторе до уровня не менее 80% от средней зарплаты в экономике. Это самый важный элемент бюджетной политики на 2020 год, он соответствует поручениям президента", - подчеркнул Ермолович.

По словам министра, "источники для финансирования дефицита бюджета накоплены, мы в течение двух с половиной лет исполняем бюджет с профицитом и формируем его остатки, чтобы постепенно по мере стабилизации общеэкономической ситуации выходить на решение социальных задач".

В то же время, "с учетом роста расходов понадобится бюджетная оптимизация и тотальная экономия расходов по всем направлениям, в том числе на поддержку национальной экономики и госпредприятий", - констатировал Ермолович.

"Эти расходы оптимизированы и максимально сокращены там, где это можно сделать. При этом есть задача оснастить современной техникой основные сектора экономики - сельское хозяйство, ряд промышленных предприятий. На эти цели будут предусматриваться новые механизмы оказания господдержки, которые нацелены на повышение ее эффективности", - пояснил министр.

Как сообщалось, в 2020 году в Беларуси состоятся очередные президентские выборы.

В начале июля Ермолович сообщал, что Минфин разрабатывает проект бюджета-2020 с нулевым профицитом. Президенту проект бюджета должен быть представлен до 1 августа.

Между тем, согласно утвержденной правительством Беларуси в марте среднесрочной финансовой программе республиканского бюджета на 2019-2021 годы, в 2020 году профицит бюджета должен составить Br1,38 млрд (0,9% ВВП).

Как сообщалось, Беларусь оценивает потери от реализации налогового маневра в нефтяной сфере РФ в объеме $10,5 млрд за период 2019-2024 годов.

Принятый бюджет на 2019 год планируется исполнить с профицитом Br1,7 млрд, или 1,3% ВВП.

В 2018 году республиканский бюджет исполнен с профицитом Br4,7 млрд, или 3,9% ВВП, в 2017 году - с профицитом Br2,8 млрд, или 2,7% ВВП.