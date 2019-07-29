ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Минфин Беларуси подготовил проект дефицитного бюджета на 2020 год из-за налогового маневра в РФ и роста зарплат

30.07.2019 11:44 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Интерфакс

Министерство финансов Беларуси подготовило проект республиканского бюджета на 2020 год с дефицитом 1,4% ВВП ($1,4 млрд в эквиваленте), сообщил министр финансов Максим Ермолович.

"Бюджет на 2020 год планируется с дефицитом $1,4 млрд, это составляет примерно 1,4% ВВП", - сказал Ермолович, которого цитирует агентство БелТА.

Министр пояснил, что в 2020 году прогнозируется снижение доходов бюджета в связи с реализацией в Российской Федерации налогового маневра в нефтяной сфере. "В то же время потребность в финансировании расходов возрастает. При этом в бюджете 2020 года решается задача по доведению зарплаты в бюджетном секторе до уровня не менее 80% от средней зарплаты в экономике. Это самый важный элемент бюджетной политики на 2020 год, он соответствует поручениям президента", - подчеркнул Ермолович.

По словам министра, "источники для финансирования дефицита бюджета накоплены, мы в течение двух с половиной лет исполняем бюджет с профицитом и формируем его остатки, чтобы постепенно по мере стабилизации общеэкономической ситуации выходить на решение социальных задач".

В то же время, "с учетом роста расходов понадобится бюджетная оптимизация и тотальная экономия расходов по всем направлениям, в том числе на поддержку национальной экономики и госпредприятий", - констатировал Ермолович.

"Эти расходы оптимизированы и максимально сокращены там, где это можно сделать. При этом есть задача оснастить современной техникой основные сектора экономики - сельское хозяйство, ряд промышленных предприятий. На эти цели будут предусматриваться новые механизмы оказания господдержки, которые нацелены на повышение ее эффективности", - пояснил министр.

Как сообщалось, в 2020 году в Беларуси состоятся очередные президентские выборы.

В начале июля Ермолович сообщал, что Минфин разрабатывает проект бюджета-2020 с нулевым профицитом.  Президенту проект бюджета должен быть представлен до 1 августа.

Между тем, согласно утвержденной правительством Беларуси в марте среднесрочной финансовой программе республиканского бюджета на 2019-2021 годы, в 2020 году профицит бюджета должен составить Br1,38 млрд  (0,9% ВВП).

Как сообщалось, Беларусь оценивает потери от реализации налогового маневра в нефтяной сфере РФ в объеме $10,5 млрд за период 2019-2024 годов.

Принятый бюджет на 2019 год планируется исполнить с профицитом Br1,7 млрд, или 1,3% ВВП.

В 2018 году республиканский бюджет исполнен с профицитом Br4,7 млрд, или 3,9% ВВП, в 2017 году - с профицитом Br2,8 млрд, или 2,7% ВВП.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Министерство финансов Беларуси подготовило проект республиканского бюджета на 2020 год с дефицитом 1,4% ВВП ($1,4 млрд в эквиваленте), сообщил министр финансов Максим...
 
Новости дня
Новости разные
 
Белорусам стали приходить сообщения о розыгрыше товаров Adidas. Но это обман
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
30.07.2019
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика