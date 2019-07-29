Проходные баллы на ряд технических специальностей в БНТУ увеличились вдвое

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. По сравнению с 2018 годом проходные баллы на многие технические специальности увеличились практически вдвое. Так, на специальность "многоцелевые гусеничные и колесные машины" проходной балл составил - 222, в 2018-м - 109, "обработка металлов давлением" - 210 и чуть более 100 баллов соответственно. Многие абитуриенты целенаправленно выбирали ту или иную специализацию. Конкурс на специальности был отмечен по всем факультетам. Наиболее высоким он был на машиностроительном факультете на специальность "экономика и организация производства" - 4 человека на место, на механико-технологическом по техническим специальностям - 2,5 человека на место.

По словам ответственного секретаря приемной комиссии вуза 2019 Дениса Капского, в числе наиболее востребованных у абитуриентов специальностей "программное обеспечение информационных систем", "информационные системы и технологии", "промышленное и гражданское строительство", "транспортная логистика", "техническая эксплуатация автомобилей", "автосервис", "технологии машиностроения", "организация перевозок и управление на автомобильном и городском транспорте".

Всего в 2019 году на обучение в БНТУ примут 4 тыс. 405 человек.