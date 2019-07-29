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Теннисистка Анна Кубарева стала чемпионкой Европы среди юниоров

30.07.2019 13:34 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Белорусская теннисистка Анна Кубарева – чемпионка Европы среди юниоров, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Теннисистка Анна Кубарева стала чемпионкой Европы среди юниоров

В финале одиночного разряда белоруска смогла переиграть шведскую теннисистку Кайсу Хеннеманн, итог игры – 6:2, 7:5.

По ходу турнира Кубарева выбила из борьбы сверстниц из Сербии, Венгрии, Швейцарии, Испании и Франции. Напомним, европейское первенство проходило в Швейцарии.

Теннисистка Анна Кубарева стала чемпионкой Европы среди юниоров

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Новости Беларуси. Белорусская теннисистка Анна Кубарева – чемпионка Европы среди юниоров, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В финале одиночного разряда...
 
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