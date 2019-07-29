﻿ Илья Ивашко проиграл Адриану Маннарино на турнире в США. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Илья Ивашко проиграл Адриану Маннарино на турнире в США

30.07.2019 13:19 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Илья Ивашко со старта потерпел поражение на международном теннисном турнире в США, призовой фонд почти 2 миллиона долларов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Илья Ивашко проиграл Адриану Маннарино на турнире в США

Белорус, который расположился на 126 позиции рейтинга АТР, противостоял 66-й ракетки мира французу Адриану Маннарино. Первый сет соперники довели до тай-брейка, победа осталась за представителем Франции, впрочем, как и во втором, итог игры – 6:7, 3:6 в пользу соперника Ивашко.

Илья Ивашко проиграл Адриану Маннарино на турнире в США

Женщины стартовали в Сан-Хосе, в первом круге одиночного разряда наша Виктория Азаренко встречается также с представителем Франции – Хармони Тан.

Люди в материале: Илья Ивашко, Адриан Маннарино, Виктория Азаренко
 
 
Ссылка на источник 58
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Илья Ивашко со старта потерпел поражение на международном теннисном турнире в США, призовой фонд почти 2 миллиона долларов, сообщили в программе...
 
Новости дня
Новости разные
 
Белорусский рубль на торгах 30 июля ослаб к трем основным валютам
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
30.07.2019
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика