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Белорусские атлеты завоевали 7 наград на ЧМ по тайскому боксу

30.07.2019 13:16 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. На чемпионате мира по тайскому боксу, который завершился в Бангкоке, белорусские атлеты завоевали 7 наград, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусские атлеты завоевали 7 наград на ЧМ по тайскому боксу

Золотой пьедестал в четвертый раз покорилось нашей Алене Лешкевич. В финальном поединке весовой категории 45 килограммов белоруска смогла победить финку Сату Мюккянен.

Белорусские атлеты завоевали 7 наград на ЧМ по тайскому боксу

Никита Шостак и Евгений Волчек пополнили медальную копилку белорусов серебряными наградами, бронзовые медали у Никиты Мирончика, Даниилы Ермоленко, Дмитрия Вареца и Дарьи Бельковой. За награды мирового форума боролись атлеты из 102 стран. Сегодня белорусы возвращаются на родину.

Белорусские атлеты завоевали 7 наград на ЧМ по тайскому боксу

Люди в материале: Алена Лешкевич, Никита Шостак, Евгений Волчек, Никита Мирончик, Дарья Белькова
 
 
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Новости Беларуси. На чемпионате мира по тайскому боксу, который завершился в Бангкоке, белорусские атлеты завоевали 7 наград, сообщили в программе «СТВ-Спорт». ...
 
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