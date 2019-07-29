Стало известно, сколько стоят капремонты домов в Минске и какую долю расходов оплачивают жильцы

Источник материала: Tut.by

В Минске капремонты домов делают в среднем за 3,5−4,5 месяца, бывают исключения, когда работы затягиваются до 9 месяцев. Сколько это стоит и какую долю оплачивают жильцы, сообщает агентство «Минск-Новости».



Фото: Олег Киндар, TUT.BY

Главный инженер ГО «Минское городское жилищное хозяйство» Владимир Лебедь рассказал, что в среднем комплекс работ по капитальному ремонту жилого здания выполняют за 3,5−4,5 месяца. На скорость работ может повлиять ряд факторов: площадь здания, этажность, количество подъездов, сезонность — так как в отопительный период не ведутся работы на системе отопления, человеческий фактор — иногда люди не пускают в квартиры. У некоторых объектов срок по проекту доходит до 5, 6 и даже 9 месяцев.

В 2018 году средняя стоимость одного «квадрата» капремонта обошлась в 164 рубля. В первом полугодии 2019 года — 170 рублей. Доля отчислений жильцов в общем объеме расходов составляет около 30%.

— Вообще, чем больше дом, тем меньше средств тратится на ремонт одного квадратного метра, — резюмировал специалист.