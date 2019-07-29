Какой десерт выбрать: мороженое или шоколад? Объясняет диетолог

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Для многих мороженое — это продукт не только для того, чтобы охладиться в жару, но и спасение от плохого настроения в любую другую погоду. И здесь оно может посоревноваться с шоколадом. Как выбрать это лакомство и сколько его можно съесть? « АиФ » рассказывает кандидат медицинских наук, врач-диетолог Юлия Чехонина.



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— Мороженое на самом деле способно положительно влиять на эмоциональный фон при депрессии, потому что улучшает настроение. Если мы говорим о мороженом натуральном, в приготовлении которого использовались натуральные продукты — молоко, сливки, то в нем присутствует аминокислота триптофан, которая необходима для синтеза серотонина, гормона счастья.

Если сравнивать с тортом или шоколадом, то лучше отдать предпочтение мороженому. Приятных эмоций получим не меньше, а пользы будет больше. Тем, кто контролирует массу тела и хочет себе позволить иногда десерт, лучше выбрать мороженое. Калорийность разных видов мороженого может отличаться. По количеству сахара, как правило, существенных отличий нет. А вот по количеству жира они могут быть. Потому что молочное мороженое может содержать около 10 граммов жира, в сливочном и пломбире количество жира может варьироваться от 15 до 20 граммов (15−20%). В куске торта или пирожного содержится около 25−30 граммов жира, т.е. в три раза больше, чем в молочном мороженом. А значит, и калорийность в 3 раза возрастает.

Чтобы десерт был действительно полезным, обратите внимание на его состав. Лучше отдавать предпочтение мороженому из натуральных компонентов. В составе такого мороженого должно быть молоко или сливки, допускается небольшое количество сливочного масла, безусловно, сахар. Это основные компоненты. Если мороженое фруктовое — то еще сок фруктов. Нежелательны такие ингредиенты, как растительный жир (мороженое с ним стоит дешевле), загустители, эмульгаторы и т.д. Чем больше перечень компонентов, тем меньше это похоже на натуральный продукт.

В день желательно съедать не больше одной порции, то есть один стаканчик. Лучше, если это будет мороженое без шоколада, варенья, сгущенки и прочих компонентов, увеличивающих его калорийность.

А те, кто следит за своим весом, могут выбрать также фруктовый лед и сорбеты. Это, конечно, уже не мороженое. Но тоже вполне полезная замена обычным сладостям. Приготовить их можно и дома самим. Взбейте фрукты блендером, разлейте по формочкам и поставьте в морозилку.