Бесплатная кубинская вечеринка в Минске: 4 концерта за один вечер и 5 тысяч сувениров для гостей

Источник материала: Tut.by

3 августа в пространстве «Ок16» снова пройдет большая бесплатная кубинская вечеринка Havana club summer party . Кто выступит и что ждет гостей, AFISHA.TUT.BY рассказали организаторы.





Попробовать сыграть мелодию Chan Chan на фруктах, даже если ты не музыкант, тренироваться в гибкости в игре «Лимбо» и провести свой чемпионат по пинг-понгу, научиться дольше всех стоять на баланс-бордах с командой Dominant, почувствовать себя настоящим барменом в DIY-зоне или создать своими руками уникальный стакан для летних напитков вместе с Karma Crew и сделать свою первую татуировку с Good Sign Tattoo. Самым ловким, творческим и метким обещают в награду экологичную сумку-шопер, практичный карт-холдер для смартфона, фирменные карабины, значки и всякое разное.

А для девушек на вечеринке будет работать beauty spot MINA makeup, где профессиональные визажисты помогут всем желающим сделать ультраяркий летний макияж.





Специальное меню для вечеринки подготовили участники фудкорта: севиче «Папа Фидель» из трески с подкопченными хрустящими чипсами и мороженое в виде Че Гевары ищите у фудтрака Gazone, ролл «Кон Тофу» от вегетарианской команды Green Go, кубинский сендвич с рваной свининой на тосте бриошь от el Chapo Taco Truck.

Line up 17:00 Alen 18.30 Drummer Raccoon Batucada 19:00 Igor Popov 20.30 By Soulfam & KLX Brass 22.00 Push’n’Pull 23.00 Barbara y Eduardo 24.00 Gaamer 01.00 Ftzzgrld





Когда: 3 августа с 17.00 до 2 часов ночи. Где: Ok16. Сколько: бесплатно.

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