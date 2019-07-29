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Бесплатная кубинская вечеринка в Минске: 4 концерта за один вечер и 5 тысяч сувениров для гостей
Источник материала: Tut.by
3 августа в пространстве «Ок16» снова пройдет
Попробовать сыграть мелодию Chan Chan на фруктах, даже если ты не музыкант, тренироваться в гибкости в игре «Лимбо» и провести свой чемпионат по пинг-понгу, научиться дольше всех стоять на баланс-бордах с командой Dominant, почувствовать себя настоящим барменом в DIY-зоне или создать своими руками уникальный стакан для летних напитков вместе с Karma Crew и сделать свою первую татуировку с Good Sign Tattoo. Самым ловким, творческим и метким обещают в награду экологичную сумку-шопер, практичный карт-холдер для смартфона, фирменные карабины, значки и всякое разное.
А для девушек на вечеринке будет работать beauty spot MINA makeup, где профессиональные визажисты помогут всем желающим сделать ультраяркий летний макияж.
Специальное меню для вечеринки подготовили участники фудкорта: севиче «Папа Фидель» из трески с подкопченными хрустящими чипсами и мороженое в виде Че Гевары ищите у фудтрака Gazone, ролл «Кон Тофу» от вегетарианской команды Green Go, кубинский сендвич с рваной свининой на тосте бриошь от el Chapo Taco Truck.
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3 августа в пространстве «Ок16» снова пройдет большая бесплатная кубинская вечеринка Havana club summer party.
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