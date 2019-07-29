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Бесплатная кубинская вечеринка в Минске: 4 концерта за один вечер и 5 тысяч сувениров для гостей

30.07.2019 13:59 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

3 августа в пространстве «Ок16» снова пройдет большая бесплатная кубинская вечеринка Havana club summer party. Кто выступит и что ждет гостей, AFISHA.TUT.BY рассказали организаторы.


Попробовать сыграть мелодию Chan Chan на фруктах, даже если ты не музыкант, тренироваться в гибкости в игре «Лимбо» и провести свой чемпионат по пинг-понгу, научиться дольше всех стоять на баланс-бордах с командой Dominant, почувствовать себя настоящим барменом в DIY-зоне или создать своими руками уникальный стакан для летних напитков вместе с Karma Crew и сделать свою первую татуировку с Good Sign Tattoo. Самым ловким, творческим и метким обещают в награду экологичную сумку-шопер, практичный карт-холдер для смартфона, фирменные карабины, значки и всякое разное.

А для девушек на вечеринке будет работать beauty spot MINA makeup, где профессиональные визажисты помогут всем желающим сделать ультраяркий летний макияж.


Специальное меню для вечеринки подготовили участники фудкорта: севиче «Папа Фидель» из трески с подкопченными хрустящими чипсами и мороженое в виде Че Гевары ищите у фудтрака Gazone, ролл «Кон Тофу» от вегетарианской команды Green Go, кубинский сендвич с рваной свининой на тосте бриошь от el Chapo Taco Truck.

Line up

17:00 Alen

18.30 Drummer Raccoon Batucada

19:00 Igor Popov

20.30 By Soulfam & KLX Brass

22.00 Push’n’Pull

23.00 Barbara y Eduardo

24.00 Gaamer

01.00 Ftzzgrld


Когда: 3 августа с 17.00 до 2 часов ночи.

Где: Ok16.

Сколько: бесплатно.

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Теги: Минск
 
 
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3 августа в пространстве «Ок16» снова пройдет большая бесплатная кубинская вечеринка Havana club summer party.
 
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