27 июля по ночным улицам города прошел II легкоатлетический пробег «Брестский ночной забег»

Источник материала: Виртуальный Брест

Мероприятие прошло в парке культуры и отдыха и стартовало в 21.00 детским забегом на 500 метров среди детей до 8 и до 14 лет. Основной забег стартовал в 22.00, в котором приняли участие 334 любителя бега.





Традиционным для брестских забегов стало участие представителей клуба «Крылья Ангелов», которые помогают включиться в активную жизнь и спорт тем, кому трудно, и даже тем, кто считал это невозможным.













Перед стартом участников забега поздравил в днём города первый заместитель председателя горисполкома Вадим Кравчук . «Брест не только город красоты и культуры, Брест — спортивный город, город здорового образа жизни. Удачного вам забега!», — пожелал участникам он.



























После финиша все участники получили памятные медали.