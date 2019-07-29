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27 июля по ночным улицам города прошел II легкоатлетический пробег «Брестский ночной забег»

30.07.2019 14:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Мероприятие прошло в парке культуры и отдыха и стартовало в 21.00 детским забегом на 500 метров среди детей до 8 и до 14 лет. Основной забег стартовал в 22.00, в котором приняли участие 334 любителя бега.

27 июля по ночным улицам города прошел II легкоатлетический пробег «Брестский ночной забег»

Традиционным для брестских забегов стало участие представителей клуба «Крылья Ангелов», которые помогают включиться в активную жизнь и спорт тем, кому трудно, и даже тем, кто считал это невозможным.

27 июля по ночным улицам города прошел II легкоатлетический пробег «Брестский ночной забег»

27 июля по ночным улицам города прошел II легкоатлетический пробег «Брестский ночной забег»

27 июля по ночным улицам города прошел II легкоатлетический пробег «Брестский ночной забег»

Перед стартом участников забега поздравил в днём города первый заместитель председателя горисполкома Вадим Кравчук. «Брест не только город красоты и культуры, Брест — спортивный город, город здорового образа жизни. Удачного вам забега!», — пожелал участникам он.

27 июля по ночным улицам города прошел II легкоатлетический пробег «Брестский ночной забег»

27 июля по ночным улицам города прошел II легкоатлетический пробег «Брестский ночной забег»

27 июля по ночным улицам города прошел II легкоатлетический пробег «Брестский ночной забег»

27 июля по ночным улицам города прошел II легкоатлетический пробег «Брестский ночной забег»

27 июля по ночным улицам города прошел II легкоатлетический пробег «Брестский ночной забег»

27 июля по ночным улицам города прошел II легкоатлетический пробег «Брестский ночной забег»


После финиша все участники получили памятные медали.

 
Теги: Брест
 
 
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  Мероприятие прошло в парке культуры и отдыха и стартовало в 21.00 детским забегом на 500 метров среди детей до 8 и до 14 лет. Основной забег стартовал в 22.00, в котором...
 
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