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27 июля по ночным улицам города прошел II легкоатлетический пробег «Брестский ночной забег»
30.07.2019 14:40 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Мероприятие прошло в парке культуры и отдыха и стартовало в 21.00 детским забегом на 500 метров среди детей до 8 и до 14 лет. Основной забег стартовал в 22.00, в котором приняли участие 334 любителя бега.
Традиционным для брестских забегов стало участие представителей клуба «Крылья Ангелов», которые помогают включиться в активную жизнь и спорт тем, кому трудно, и даже тем, кто считал это невозможным.
Перед стартом участников забега поздравил в днём города первый заместитель председателя горисполкома Вадим
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Мероприятие прошло в парке культуры и отдыха и стартовало в 21.00 детским забегом на 500 метров среди детей до 8 и до 14 лет. Основной забег стартовал в 22.00, в котором...
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