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Житель Пинского района обвиняется в мошенничестве

30.07.2019 14:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

УСК по Брестской области окончено расследование многоэпизодного уголовного дела о преступлениях против собственности.

Житель Пинского района обвиняется в мошенничестве

Проведенным предварительным расследованием установлено, что 22-летний житель Пинского района, являясь учредителем юридического лица и будучи зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, в период с октября 2016 года по декабрь 2018 года неоднократно путем обмана и злоупотребления доверием завладевал имуществом и денежных средств граждан и юридических лиц.

Так, обвиняемый в ряде случаев приобретал оптовые партии сельскохозяйственных культур, однако расчет за них не производил.

В последующем, имея значительные долги за поставленные товары, мужчина заключал договоры на поставку либо приобретение канцелярских товаров, электроприборов, компьютерной техники и иных товаров, которыми рассчитывался по имеющимся долгам.

Также он запустил производство косметических средств и, получая необходимые для их изготовления ингредиенты, оплату не вносил. Кроме того, он не оплачивал арендуемое в качестве магазина помещение.

При проведении большого объема следственных действий и в результате тщательного анализа полученной информации следователями установлено 53 эпизода противоправной деятельности обвиняемого, в результате совершения которых общая сумма ущерба составила более 350 тысяч рублей. 

Следователями его действия квалифицированы по ч.ч. 2, 3, 4 ст.209 (мошенничество) и ч.ч.1, 2 ст.216 (причинение имущественного ущерба без признаков хищения) Уголовного кодекса Республики Беларусь. К обвиняемому применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Причиненный ущерб частично возмещен. 

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

 
 
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  УСК по Брестской области окончено расследование многоэпизодного уголовного дела о преступлениях против собственности. Проведенным предварительным...
 
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