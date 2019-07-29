Житель Пинского района обвиняется в мошенничестве

Источник материала: Виртуальный Брест

УСК по Брестской области окончено расследование многоэпизодного уголовного дела о преступлениях против собственности.





Проведенным предварительным расследованием установлено, что 22-летний житель Пинского района, являясь учредителем юридического лица и будучи зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, в период с октября 2016 года по декабрь 2018 года неоднократно путем обмана и злоупотребления доверием завладевал имуществом и денежных средств граждан и юридических лиц.

Так, обвиняемый в ряде случаев приобретал оптовые партии сельскохозяйственных культур, однако расчет за них не производил.

В последующем, имея значительные долги за поставленные товары, мужчина заключал договоры на поставку либо приобретение канцелярских товаров, электроприборов, компьютерной техники и иных товаров, которыми рассчитывался по имеющимся долгам.

Также он запустил производство косметических средств и, получая необходимые для их изготовления ингредиенты, оплату не вносил. Кроме того, он не оплачивал арендуемое в качестве магазина помещение.

При проведении большого объема следственных действий и в результате тщательного анализа полученной информации следователями установлено 53 эпизода противоправной деятельности обвиняемого, в результате совершения которых общая сумма ущерба составила более 350 тысяч рублей.

Следователями его действия квалифицированы по ч.ч. 2, 3, 4 ст.209 (мошенничество) и ч.ч.1, 2 ст.216 (причинение имущественного ущерба без признаков хищения) Уголовного кодекса Республики Беларусь. К обвиняемому применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Причиненный ущерб частично возмещен.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.