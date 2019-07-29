Хлеборобы Пружанского района намолотили 100 тыс. т зерна нового урожая

Источник материала: Виртуальный Брест

Пружанский район первым в Брестской области намолотил 100 тыс. т зерна нового урожая, сообщили корреспонденту БЕЛТА в облисполкоме.





На утро 30 июля в районе было собрано и вывезено с полей 100 тыс. 521 т зерна. Со значимой трудовой победой хлеборобов поздравил председатель облисполкома Анатолий Лис. "Своим самоотверженным трудом, ответственным и добросовестным отношением к делу вы вносите неоценимый вклад в стабильное развитие страны и обеспечение ее продовольственной безопасности", - говорится в поздравительной телеграмме. Губернатор отметил, что только в сочетании современных технологий с трудолюбием, высоким профессионализмом работников и слаженной работой хозяйств можно достигать высоких результатов. Анатолий Лис пожелал аграриям крепкого здоровья, хорошей погоды и богатого урожая.

В тройке лидеров жатвы также Барановичский и Каменецкий районы, где собрано более чем по 86 тыс. т зерна.

/Будет дополнено/