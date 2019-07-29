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Хлеборобы Пружанского района намолотили 100 тыс. т зерна нового урожая
30.07.2019 14:40 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Пружанский район первым в Брестской области намолотил 100 тыс. т зерна нового урожая, сообщили корреспонденту БЕЛТА в облисполкоме.
На утро 30 июля в районе было собрано и вывезено с полей 100 тыс. 521 т зерна. Со значимой трудовой победой хлеборобов поздравил председатель облисполкома Анатолий Лис. "Своим самоотверженным трудом, ответственным и добросовестным отношением к делу вы вносите неоценимый вклад в стабильное развитие страны и обеспечение ее продовольственной безопасности", - говорится в поздравительной телеграмме. Губернатор отметил, что только в сочетании современных технологий с трудолюбием, высоким профессионализмом работников и слаженной работой хозяйств можно достигать высоких результатов. Анатолий Лис пожелал аграриям крепкого здоровья, хорошей погоды и богатого урожая.
В тройке лидеров жатвы также Барановичский и Каменецкий районы, где собрано более чем по 86 тыс. т зерна.
/Будет дополнено/
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Пружанский район первым в Брестской области намолотил 100 тыс. т зерна нового урожая, сообщили корреспонденту БЕЛТА в облисполкоме. На утро 30 июля в районе было...
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