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Синоптики предупреждают о грозах и ливнях по юго-западу Беларуси сегодня днем

30.07.2019 14:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

По юго-западной части Беларуси сегодня с 12.00 до 18.00 ожидаются грозы, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Синоптики предупреждают о грозах и ливнях по юго-западу Беларуси сегодня днем

По информации синоптиков, при грозах местами пройдут сильные ливни со шквалистым усилением ветра порывами до 15-20 м/с, град.

"Комплекс неблагоприятных метеорологических явлений сохранится до 23.00", - говорится в сообщении ведомства.

 
 
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  По юго-западной части Беларуси сегодня с 12.00 до 18.00 ожидаются грозы, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного...
 
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