Электросамокат в Минске мчался со скоростью 75 км/ч. ГАИ думает, что с этим делать

Источник материала: Виртуальный Брест

В Минске электросамокат двигался с рекордной скоростью — 75 км/ч — и попал на камеру фотофиксации. Случай произошел 19 июля в 21:04 по улице Орловской в ​​Минске.

Об этом «Нашей Ниве» сообщили в организации «Безопасные дороги Беларуси», которая занимается фиксацией фактов нарушения скорости на дорогах.





Это персональный, а не прокатный самокат. Его скорость не ограничена блокировкой. Фото предоставлено СЗОО «Безопасные дороги Беларуси»

В организации отмечают, что формально человек на самокате нарушил скоростной режим — 60 км/ч. По этому нарушению с самокатчиком будет разбираться милиция. Информация передана туда. Номеров на самокатах нет, по фото самокатчика не идентифицируешь.

«Раньше мы фиксировали превышение скорости даже бронетранспортеров и велосипедов, но это превышение скорости электросамоката — первое», — добавляют в организации.

ГАИ обещает в ближайшее время скорректировать правила дорожного движения, добавив туда категорию «средства персональной мобильности», включая электросамокаты, сегвэи и другие популярные технические новинки.

Однако пока что электросамокаты находятся вне правового поля. На них не распространяются правила дорожного движения, сформулированные для механических транспортных средств, мопедов, велосипедов.

Не регламентированы места их движения, допустимая скорость в этих местах и ​​ответственность за нарушения.

При потенциально высокой скорости самокат не имеет ни зеркал заднего вида, ни сигналов поворота. Иногда его просто не видно на дороге.

Наконец, на самокаты садятся в том числе дети и люди без водительских прав. Шлемами они пользуются редко, что видно и в этом конкретном случае.