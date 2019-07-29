Воруют: от муки и поросят до автозапчастей и денег (Малоритский район)

Источник материала: Виртуальный Брест

Кражи остаются одним из самых распространённых видов преступления в Малоритском районе.





Так, 11 июля поступило сообщение от жительницы Гвозницы о том, что у её свекрови похищены деньги в сумме 126 рублей. Сотрудниками милиции установлено, что пострадавшая, инвалид I группы, совместно распивала спиртное с односельчанкой, 1985 года рождения, которая и похитила деньги из кошелька, оставленного на кровати. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 205 «Кража» УК Республики Беларусь.

Также 16 июля возбуждено уголовное дело по факту кражи двух поросят у жителя деревни Доропеевичи. Преступление было совершено ещё с 21 на 22 июня этого года. А общий ущерб пострадавший оценил в 200 рублей.

Уже 17 июля возбуждено ещё одно уголовное дело по факту кражи. 14 июня у работника Малоритского ЖКХ в подсобном помещении, которое находится в райцентре по улице Советской, 112, из одежды был похищен кошелёк с 270 рублями. Как установлено, кражу совершил коллега пострадавшего — тоже работник организации.

21 июля поступило сообщение о краже полбочки муки из хозяйственной постройки у жительницы Великориты. В ходе оперативно-следственных мероприятий установлено. что кражу совершили двое местных жителей — мужчина и женщина. Сумма украденного составила 15 рублей. Проводится дальнейшее разбирательство.

В этот же день в милицию обратился житель деревни Мокраны. Он больше месяца находился на работе в Польше . А когда приехал, то обнаружил, что в его автомобиле «Ауди 100», оставленном во дворе дома, разбито стекло и из машины похищено рулевое колесо и передняя панель.

Виталий Гончарук, начальник Малоритского РОВД.