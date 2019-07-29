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Легендарная деревня Погост-Загородский приглашает на праздник 4 августа

30.07.2019 14:23 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Легендарная деревня Погост-Загородский приглашает на праздник 4 августа
Людмила Ребковец / АиФ

Легендарная деревня Погост-Загородский в Пинском районе Брестской области — уникальный в своем роде населенный пункт Беларуси.

В его судьбе удивительным образом переплелись истории белорусов, поляков, евреев, русских... Здесь они столетиями жили бок о бок в мире и согласии. Нынешние жители и уроженцы Погоста бережно хранят память о предках и событиях своей малой родины, восстанавливают малоизвестные факты.

Легендарная деревня Погост-Загородский приглашает на праздник 4 августа
Фото: АиФ/ Людмила Ребковец

Документальная история поселения насчитывает около 500 лет, но люди начали заселять эту местность еще десять тысяч лет назад. Здесь родились известный польский историк и этнограф Лукаш Голембиовский, выдающийся польский финансист Ксаверий Друцкий-Любецкий. Три столетия – до уничтожения гетто во время Второй мировой войны – Погост был еврейским местечком. В августе 1942 года в числе нескольких человек, которым удалось выбраться из братской могилы, где были захоронены шестьсот расстрелянных, была и Ривка Гольдман, ставшая впоследствии символом выжившего во время Холокоста еврейского народа.

Легендарная деревня Погост-Загородский приглашает на праздник 4 августа
Фото: АиФ/ Людмила Ребковец

Важной местной традиции – ежегодно в первое воскресенье августа собираться в центре Погоста на встречу земляков – в нынешнем году исполняется пять лет. В программе праздника, который пройдет 4 августа, – торжественная часть с выступлениями гостей и артистов, презентация новых книг о Погосте, выставки сувениров, торговля, а также развлечения для детей. И самое главное — теплые встречи родных и друзей, одноклассников, которые порой не виделись десятки лет.

Легендарная деревня Погост-Загородский приглашает на праздник 4 августа
Фото: АиФ/ Людмила Ребковец

В этом году есть еще один хороший повод собраться на малой родине. Погост-Загородской школе исполняется 160 лет. Желающие смогут передать в дар школьной библиотеке свои книги. Организаторы приглашают всех, чья судьба связана с древним полесским местечком Погост, принять участие в празднике в воскресенье, 4 августа. Официально мероприятие начнется в 11 часов. А гостеприимные погостчане готовы встречать земляков в любое время.

Легендарная деревня Погост-Загородский приглашает на праздник 4 августа
 

 

 
 
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Официально мероприятие начнется в 11 часов. А гостеприимные погостчане готовы встречать земляков в любое время.
 
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