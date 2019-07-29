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«Олигархам можно, а нам нельзя!». Ипэшники просят власти вернуть их киоски на улицы Минска

30.07.2019 14:27 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Индивидуальные предприниматели просят власти вернуть на улицы Минска киоски мелкорозничной торговли. ИП также призывают чиновников сделать прозрачным распределение мест для ларьков, для чего проводить открытые аукционы с участием малого бизнеса. Письмо с соответствующей просьбой ИП направили в Администрацию президента, МАРТ и Мингорисполком. Об этом сообщил председатель общественного объединения «Перспектива» Анатолий Шумченко. Так предприниматели отреагировали на то, что на одной из улиц поставили первый киоск «Табакерка».


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Борьба с киосками на улицах Минска началась больше 15 лет назад. Власти отмечали на то, что они портят внешний вид города. «Многие годы предприниматели получали предписания о необходимости улучшения внешнего вида киосков, остановочных пунктов общественного транспорта. Добросовестно исполняли эти требования. Заботились о благоустройстве и уборке прилегающей территории. Но и это не спасло их», — говорится в письме предпринимателей.

— Более циничного шага от властей, чем разрешение компании «Энерго-Ойл» открытия киосков в городе Минске с табачными изделиями в шаговой доступности от жилых домов трудно было себе представить, — говорит Анатолий Шумченко.

Напомним, накануне в микрорайоне Сухарево появился первый в Минске киоск «Табакерка». Ларек для столицы выполнен в отличном от остальной страны дизайне, о котором мы рассказывали в апреле.

— По конституции государство предоставляет всем равные права для осуществления хозяйственной и иной деятельности, гарантирует равную защиту и равные условия для развития всех форм собственности, гарантирует всем равные возможности свободного использования способностей и имущества для предпринимательской не запрещенной законом экономической деятельности. А президент является гарантом конституции. Но на деле получается, что олигарху можно, а нам нельзя! — говорит Анатолий Шумченко.

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Предприниматели надеются «на безусловное исполнение положений конституции» и разрешение для всех, а не избранных работать в мелкорозничной торговле формата киосков в городе Минске, написано в обращении.

— Мы даже готовы продавать только белорусские товары и установить киоски по согласованию с властями. Можно и такие же, как «Табакерка», — говорит Анатолий Шумченко. — Мы предлагаем даже не просто передать предпринимателям торговые места, а проводить открытые аукционы с участием малого бизнеса.

Предприниматели направили обращение в Администрацию президента, Министерство антимонопольного регулирования и торговли и Мингорисполком.

Напомним, под «Табакерки» власти обязаны без аукциона предоставить в аренду инвестору земельные участки для строительства и обслуживания торговых объектов. Это киоски, магазины, павильоны и неизолированные точки, в которых не менее 80% товара — табачные изделия.

В Минске до конца 2019 года должно быть выделено 500 участков под табачные точки «ЭНЕРГО-ОИЛ». По стране — 2500 участков. Завершить создание негосударственной сети по торговле табачными изделиями планируют к концу 2020 года. Вот так выглядят «Табакерки» в регионах.

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Теги: Минск
 
 
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