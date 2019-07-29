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Высокая трава и 45 тыс. компенсации. В Гродно рассматривают дело о необычном ДТП в саду хозяйства

30.07.2019 14:25 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В суде Гродненской области рассматривается апелляция по делу о необычном ДТП, которое произошло не на дороге, а в питомнике КСУП «Дотишки», что в Вороновском районе, где выращивают садовые деревья. Агроном предприятия, не заметив лежащую в траве садовода, управляя служебным автомобилем, наехала на женщину.


Фото: Ольга Комягина, TUT.BY

В результате случившегося пострадавшая получила тяжкие телесные повреждения и три месяца пробыла в больнице. Суд Вороновского района пришел к выводу, что в действиях водителя имеется состав преступления, предусмотренного статьей «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством».

Женщину приговорили к трем годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа, то есть к «домашней химии». Также она не сможет сесть за руль в течение пяти лет. Предприятие выступало в качестве гражданского ответчика. По решение суда оно должно было выплатить пострадавшей 45 тысяч белорусских рублей. Эта сумма регрессом должна быть взыскана со Светланы.


Место происшествия. Фото: sk.gov.by

— Сначала Анна просила 100 тысяч, потом 50 тысяч, суд удовлетворил сумму в 45 тысяч. Также я должна оплатить все судебные издержки и работу адвоката потерпевшей — а это 3,3 тысячи рублей. Это какие-то огромные суммы для моей семьи, — говорит Светлана и рассказывает, что у нее болеет дочь — у ребенка порок сердца и эпилепсия. Документы о состоянии здоровья девочки она попросила приобщить к делу.

Женщина до сих пор трудится на том же сельхозпредприятии.

— Только мне выдали в помощь моего мужа. Он тоже агроном, но сейчас возит меня по полям. Чтобы вы понимали — там 100 гектаров территории, в моей ответственности — 84 тысячи деревьев. Думаете, я могу обойти все пешком? Нет. Машина — это мой служебный инструмент, без которого сложно выполнять свои непосредственные обязанности, — рассказывает Светлана.

С решением районного суда не согласилась обе стороны и подали апелляции. 36-летняя агроном предприятия Светлана виновной себя не признала и просит областной суд отменить решение нижестоящей инстанции. Садовод же, 33-летняя Анна, считает, что к водителю надо применить более строгое наказание и просит увеличить сумму моральной компенсации с 45 тысяч до 50 тысяч рублей. Женщина говорит, что из-за травм не может нормально работать. Вместе с мужем она воспитывает четырех детей.

На заседание суда приехали родственники и друзья двух женщин, а также два садовода, которые во время происшествия находились в саду. ЧП роизошло 6 августа 2018 года во время 10-минутного перерыва, когда садоводы отдыхали между яблонями. До этого они пропалывали траву между деревьями. По их словам, сорняки в саду в то время были 50−70 сантиметров высотой. Садоводы занимались прополкой территории. Первая группа женщин убирала высокую траву, вторая, которая шла за ними, взрыхляла тяпками почву. В какой-то момент остановились отдохнуть. Сели на ведра. Анна сказала коллегам, что чувствует себя плохо и приляжет неподалеку. В это время на служебной «Ниве» к садоводам ехала агроном хозяйства.


Место происшествия. Фото: sk.gov.by

— Но меня никто не услышал — все были заняты своими делами. Смотрели клипы и слушали музыку в телефонах. Я отошла и прилегла на достаточно просматриваемое место. Очнулась от сильной боли в спине. Уже потом поняла, что меня переехала машина. Я три месяца провела в больнице, получила третью группу инвалидности. До марта 2019 года я находилась на больничном, а потом вышла на работу. Сейчас тружусь подсобным рабочим. Я до сих пор не могу оправиться от той аварии. У меня все болит, — рассказывает садовод.

Женщина утверждает, что она лежала на открытом, уже обработанном, участке, и не заметить ее было сложно. Однако на предприятии существует инструкция, которая запрещает отдыхать между рядами деревьев, где и находилась Анна. Потерпевшая же уверена, что ничего не нарушала.

Агроном предприятия в своей апелляционной жалобе утверждает, что в районном суде Анна путалась в своих показаниях, озвучивала недостоверную информацию и подстрекала свидетелей к даче ложных показаний.

— Понимаете, там высокая трава. Анну просто не было видно. Ее даже не видели другие садоводы, которые сидели рядом, что уже говорить обо мне? Я не понимаю, как так получилось, но если бы я только ее видела, то, конечно, остановилась бы или объехала, как это сделала с кучей одежды, которая лежала на окраине междурядья. Я не отвлекалась, смотрела прямо. У меня 16 лет водительского стажа и ни одного нарушения, — эмоционально рассказывает Светлана.

Женщина вспоминает тот день буквально по минутам. Она подвозила несколько садоводов на служебной «Ниве» к месту прополки травы. Пассажиры так же, как и водитель, не заметили в высокой траве (а еще по обочинам междурядья были большие кучи с уже сорванными сорняками) лежащую Анну. А во время наезда даже не поняли, что произошло.


Светлана (справа). Фото: Ольга Комягина, TUT.BY

— И я, и пассажиры подумали, что наехали на камни, которые рабочие не убрали в саду. И только через мгновение стало понятно, что пострадал человек, — говорит Светлана.

По словам женщины, она несколько раз приходила к пострадавшей в реанимацию, а потом и в обычную палату, предлагала материальную помощь, несколько раз просила прощение за случившееся. Однако пострадавшая утверждает, что ничего этого не было.

— Ну, как не было? Я же к тебе приходила в больницу, — Светлана не может сдержать слез.

Агроном попросила судью выслушать показание двух свидетельниц. Женщины признались, что их подговорила родственница пострадавшей сказать на следствии и на суде, что они якобы видели, как агроном отвернулась в правую сторону, на что-то отвлеклась в саду и поэтому наехала на спящую Анну.

 — Родственница Анны обещала нам работу и просила (а она также была на поле) подтвердить ее слова, что якобы мы все видели.

 — А вы видели? —  спрашивает судья.

 — Нет, — говорит одна из свидетельниц Марина, которая работала также садоводом в хозяйстве.

 — Значит, вы говорили неправду?

— Да.

— А вы понимаете, что за это предусмотрена уголовная ответственность, и если прокурор посчитает возможным, то будет заведено дело?

 — Ну, что ж. Пусть так, но меня замучила совесть. Я тогда была первый раз на суде. Я не думала, что все так серьезно, а сейчас мне очень стыдно. Светлана, прости меня еще раз, — Марина поворачивается к обвиняемой.

В итоге судья решила созвать судебную коллегию и рассмотреть этот случай подробнее, вызвав на допрос оставшихся свидетелей.

 
 
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В суде Гродненской области рассматривается апелляция по делу о необычном ДТП, которое произошло не на дороге, а в питомнике КСУП «Дотишки», что в Вороновском...
 
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