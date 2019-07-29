Самый мощный смартфон Xiaomi оценили в 435 долларов

Источник материала: Tut.by

Xiaomi показала обновленную версию своего игрового смартфона — Black Shark 2 Pro. Об этом пишет Gizchina.





Гаджет является одним из самых мощных устройств на рынке, при этом сохраняя относительно невысокую цену (о ней подробнее позднее).

Black Shark 2 работает на новейшем процессоре Qualcomm Snapdragon 855+ вместе с графикой Adreno 640, оснащается 12 ГБ оперативной памяти типа LPDDR4x, а также 128/256 ГБ встроенного хранилища (UFS 3.0).

Основная камера — двойная, на 48 Мп (Sony IMX586, f/1.75) и 12 Мп (2-кратный зум, f/2.2). Фронтальный модуль — 20-мегапиксельный (f/2.0). Объем аккумулятора — 4000 мАч, есть 27-ваттная быстрая зарядка. Сканер отпечатков пальцев встроен в экран на 6,39 дюйма с AMOLED-матрицей, в наличии и продвинутая жидкостная система охлаждения.

В Китае за версию с 128 ГБ памяти просят 435 долларов, с 256 ГБ — 508 долларов.

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