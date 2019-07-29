Спасатели Кореличского РОЧС посетили летнюю библейскую школу

Источник материала: Полымя

На территории Кореличского района продолжается акция «Каникулы без дыма и огня». Работники районного отдела по ЧС совместно с курсантами университета гражданской защиты МЧС провели тематическое мероприятие по вопросам безопасности жизнедеятельности среди посетителей летней библейской школы под руководством пастора церкви Дмитровича Алексея Валерьевича. Спасатели понятными словами рассказали детям о безопасном поведении в доме, на улице, водоеме, напомнили алгоритм действий при пожаре и правила вызова спасателей. Все желающие смогли почувствовать себя в роли настоящего пожарного-спасателя, примерив боевую одежду. Мероприятия проходили в игровой форме, проводились различные викторины и конкурсы, дети с большим удовольствием отвечали на вопросы инспектора МЧС, получая за это подарки в виде закладок противопожарной тематики. После столь познавательной беседы детям и взрослым предложили познакомиться поближе с пожарной техникой и оборудованием, продемонстрировали их возможности. Радости детей не было предела, когда подали воду из перфорированного рукава и ствола высокого давления. В завершение мероприятия спасатели пожелали всем присутствующим безопасных каникул и успехов в новом учебном году. Ребята в ответ пообещали, что будут беречь себя и научат безопасному поведению своих младших братиков и сестричек.

Оксана СКОК,

инспектор ГПиВО Кореличского РОЧС



























































































