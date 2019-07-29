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Спасатели Кореличского РОЧС посетили летнюю библейскую школу

30.07.2019 — Разное | Полымя  
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Источник материала: Полымя

На территории Кореличского района продолжается акция «Каникулы без дыма и огня». Работники районного отдела по ЧС совместно с курсантами университета гражданской защиты МЧС провели тематическое мероприятие по вопросам безопасности жизнедеятельности среди посетителей летней  библейской школы под руководством пастора церкви Дмитровича Алексея Валерьевича. Спасатели понятными словами  рассказали детям о безопасном поведении в доме, на улице, водоеме, напомнили алгоритм действий при пожаре и правила вызова спасателей. Все желающие смогли почувствовать себя в роли настоящего пожарного-спасателя, примерив боевую одежду. Мероприятия проходили в игровой форме, проводились различные викторины и конкурсы, дети  с большим удовольствием отвечали на вопросы инспектора МЧС, получая за это подарки в виде закладок противопожарной тематики. После столь познавательной беседы детям и взрослым предложили познакомиться поближе с пожарной техникой и оборудованием, продемонстрировали их возможности. Радости детей не было предела, когда подали воду из перфорированного рукава и ствола высокого давления. В завершение мероприятия спасатели пожелали всем присутствующим безопасных каникул и успехов в новом учебном году. Ребята в ответ пообещали, что будут беречь себя и научат безопасному поведению своих младших братиков и сестричек.

Оксана СКОК,

инспектор ГПиВО Кореличского РОЧС

Спасатели Кореличского РОЧС посетили летнюю библейскую школу

Спасатели Кореличского РОЧС посетили летнюю библейскую школу

Спасатели Кореличского РОЧС посетили летнюю библейскую школу

Спасатели Кореличского РОЧС посетили летнюю библейскую школу

Спасатели Кореличского РОЧС посетили летнюю библейскую школу

Спасатели Кореличского РОЧС посетили летнюю библейскую школу

Спасатели Кореличского РОЧС посетили летнюю библейскую школу

Спасатели Кореличского РОЧС посетили летнюю библейскую школу

Спасатели Кореличского РОЧС посетили летнюю библейскую школу

Спасатели Кореличского РОЧС посетили летнюю библейскую школу

Спасатели Кореличского РОЧС посетили летнюю библейскую школу

Спасатели Кореличского РОЧС посетили летнюю библейскую школу

Спасатели Кореличского РОЧС посетили летнюю библейскую школу

Спасатели Кореличского РОЧС посетили летнюю библейскую школу

Спасатели Кореличского РОЧС посетили летнюю библейскую школу

Спасатели Кореличского РОЧС посетили летнюю библейскую школу

Спасатели Кореличского РОЧС посетили летнюю библейскую школу

Спасатели Кореличского РОЧС посетили летнюю библейскую школу

Спасатели Кореличского РОЧС посетили летнюю библейскую школу

Спасатели Кореличского РОЧС посетили летнюю библейскую школу

Спасатели Кореличского РОЧС посетили летнюю библейскую школу

Спасатели Кореличского РОЧС посетили летнюю библейскую школу

Спасатели Кореличского РОЧС посетили летнюю библейскую школу

 
Теги: знакомства
 
 
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На территории Кореличского района продолжается акция «Каникулы без дыма и огня». Работники районного отдела по ЧС совместно с курсантами университета
 
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