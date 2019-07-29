Минобразования объявило дополнительный набор на бюджет

Источник материала: Полесская правда

Министерством образования Беларуси в 2019 году объявляется дополнительный набор на бюджетные места, определенные контрольными цифрами приема и оставшиеся после зачисления абитуриентов.



В частности, в Белорусской государственной орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени сельскохозяйственной академии осталось 79 свободных мест на специальности: «агрономия», «зоотехния» и «агрохимия и почвоведение». Абитуриентам требуются сертификаты централизованного тестирования по учебным предметам «Биология» и «Химия» от 7 баллов либо справки о результатах сдачи вступительных испытаний в учреждениях высшего, среднего специального или профессионально-технического образования по этим предметам.

По два свободных местах осталось в Белорусском государственном университете на специальности «славянская филология» и в Гомельском государственном университете имени Ф. Скорины на «белорусской филологии». Абитуриентам требуются сертификаты централизованного тестирования по учебным предметам «Белорусский язык» от 25 баллов и «История Беларуси» от 15 баллов, а также справка о результатах сдачи вступительных испытаний в учреждениях высшего, среднего специального или профессионально-технического образования по предмету «Белорусская литература».

На специальность «информационные системы и технологии» в Полесском государственном университете осталось 3 места на сокращенный срок обучения. Абитуриентам требуются справки о результатах сдачи вступительных испытаний в учреждениях высшего, среднего специального или профессионально-технического образования по дисциплинам «Основы алгоритмизации и программирования» и «Охрана труда. Охрана окружающей среды и энергосбережение».

Подача документов производится с 30 июля по 1 августа, зачисление по 3 августа.