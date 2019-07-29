ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Минобразования объявило дополнительный набор на бюджет

30.07.2019 — Разное | Полесская правда  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полесская правда

>

Министерством образования Беларуси в 2019 году объявляется дополнительный набор на бюджетные места, определенные контрольными цифрами приема и оставшиеся после зачисления абитуриентов.

Минобразования объявило дополнительный набор на бюджет
В частности, в Белорусской государственной орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени сельскохозяйственной академии осталось 79 свободных мест на специальности: «агрономия», «зоотехния» и «агрохимия и почвоведение». Абитуриентам требуются сертификаты централизованного тестирования по учебным предметам «Биология» и «Химия» от 7 баллов либо справки о результатах сдачи вступительных испытаний в учреждениях высшего, среднего специального или профессионально-технического образования по этим предметам.

По два свободных местах осталось в Белорусском государственном университете на специальности «славянская филология» и в Гомельском государственном университете имени Ф. Скорины на «белорусской филологии». Абитуриентам требуются сертификаты централизованного тестирования по учебным предметам «Белорусский язык» от 25 баллов и «История Беларуси» от 15 баллов, а также справка о результатах сдачи вступительных испытаний в учреждениях высшего, среднего специального или профессионально-технического образования по предмету «Белорусская литература».

На специальность «информационные системы и технологии» в Полесском государственном университете осталось 3 места на сокращенный срок обучения. Абитуриентам требуются справки о результатах сдачи вступительных испытаний в учреждениях высшего, среднего специального или профессионально-технического образования по дисциплинам «Основы алгоритмизации и программирования» и «Охрана труда. Охрана окружающей среды и энергосбережение».

Подача документов производится с 30 июля по 1 августа, зачисление по 3 августа.

По информации БелТА.

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями!

Comments are closed.

« Следователи установили свыше 50 фактов мошенничества, расследуя уголовное дело против индивидуального предпринимателя из Пинского района
Синоптики предупредили пинчан о надвигающихся грозах и ливнях »
Новости дня
Новости разные
 
В Минске самокатчик ехал по проезжей части на скорости 75 км/ч
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
30.07.2019
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика