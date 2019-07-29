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Запеченная картошка с перцем - бесплатно: под Крупками сгорела фура с овощами

30.07.2019 14:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

По предварительным данным, фургон, груженый овощами и фруктами, загорелся в пути
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О ДТП, которое произошло 30 июля недалеко от Крупок, между населенными пунктами Майск и Худовцы, сообщает kp.by

По предварительным данным, фургон, груженый овощами и фруктами, загорелся в пути. На асфальте заметен черный след от огня, по дороге разбросаны поджаренные перцы, картофель и виноград.
 
 
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По предварительным данным, фургон, груженый овощами и фруктами, загорелся в пути
 
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