Запеченная картошка с перцем - бесплатно: под Крупками сгорела фура с овощами

kp.by О ДТП, которое произошло 30 июля недалеко от Крупок, между населенными пунктами Майск и Худовцы, сообщает





По предварительным данным, фургон, груженый овощами и фруктами, загорелся в пути. На асфальте заметен черный след от огня, по дороге разбросаны поджаренные перцы, картофель и виноград.