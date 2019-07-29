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Белорусский рубль теряет позиции

30.07.2019 13:46 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Валютная корзина подорожала сразу на 0,15% из-за одновременного укрепления сразу всех основных валют.

Курс доллара смог укрепиться всего на 0,0005 рубля до 2,0348 BYN/USD. Американская валюта поднялась до максимума за 20 дней.

Курс евро вырос на 0,0051 рубля до 2,2668 BYN/EUR. Евро укрепляется уже второй день подряд. Напомним, что в минувшую пятницу евровалюта обвалилась до минимума за 735 дней.

Курс российского рубля вырос на 0,0076 рубля до 3,2120 BYN/100 RUB. Российскому рублю сегодня почти полностью удалось отыграть вчерашнее падение на 0,0084 рубля, после которого рубль РФ оказался на минимуме за полтора месяца.


Россия

Центробанк РФ укрепил российский рубль к доллару и евро расчётами на завтра:

официальный курс доллара упал на 14 копеек до 63,3791 RUB/USD;
официальный курс евро снизился на 4 копейки до 70,5980 RUB/EUR.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Валютная корзина подорожала сразу на 0,15% из-за одновременного укрепления сразу всех основных валют.
 
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