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Белорусский рубль теряет позиции
Источник материала: Партизан
Валютная корзина подорожала сразу на 0,15% из-за одновременного укрепления сразу всех основных валют.
Курс доллара смог укрепиться всего на 0,0005 рубля до 2,0348 BYN/USD. Американская валюта поднялась до максимума за 20 дней.
Курс евро вырос на 0,0051 рубля до 2,2668 BYN/EUR. Евро укрепляется уже второй день подряд. Напомним, что в минувшую пятницу евровалюта обвалилась до минимума за 735 дней.
Курс российского рубля вырос на 0,0076 рубля до 3,2120 BYN/100 RUB. Российскому рублю сегодня почти полностью удалось отыграть вчерашнее падение на 0,0084 рубля, после которого рубль РФ оказался на минимуме за полтора месяца.
Россия
Центробанк РФ укрепил российский рубль к доллару и евро расчётами на завтра:
официальный курс доллара упал на 14 копеек до 63,3791 RUB/USD;
официальный курс евро снизился на 4 копейки до 70,5980 RUB/EUR.
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Валютная корзина подорожала сразу на 0,15% из-за одновременного укрепления сразу всех основных валют.
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