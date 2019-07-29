Без совести и чести: Генпрокуратура опротестовала оправдательный приговор главному инженеру МЗКТ

Он вышел на свободу 11 дней назад, был оправдан судом после 50 месяцев в СИЗО . В последнем слове Головач говорил: «Я верю, что этот кошмар закончится». Но впереди у главного инженера МЗКТ новое судебное разбирательство. . В последнем слове Головач говорил: «Я верю, что этот кошмар закончится». Но впереди у главного инженера МЗКТ новое судебное разбирательство.





— Заместитель генерального прокурора принес апелляционный протест в Минский городской суд на приговор главному инженеру МЗКТ. Поставлен вопрос об отмене оправдательного приговора и направлении дела на новое судебное разбирательство. Причина: несоответствие выводов суда с фактическими обстоятельствами дела, — сообщил TUT.BY Дмитрий Брылев, официальный представитель Генеральной прокуратуры.









— Правосудие должно быть, и теперь можно верить, что оно есть.





У сторон было 10 дней, чтобы обжаловать оправдательный приговор, если бы этим правом никто не воспользовался, приговор бы вступил в законную силу. После протеста заместителя генерального прокурора очевидно: впереди у Андрея Головача очередное судебное разбирательство, точка в его деле не поставлена.





В интервью TUT.BY главный инженер МЗКТ рассказывал, что все 50 месяцев, пока находился за решеткой, продолжал занимать свою должность. После выхода на свободу он оформил отпуск на 27 дней, чтобы отойти от шока и после вернуться на родной завод.









— Волков бояться — в лес не ходить. Я не боюсь ответственности. Сейчас все зависит не только от меня. Во-первых, приговор не вступил в законную силу, еще неизвестно, будет ли его обжаловать прокуратура. Во-вторых, решение о моем возвращении остается за руководством МЗКТ.





Лично я бросать свой родной завод не хотел бы. Всю жизнь проработал на одном месте, и многое из того, что сделано на МЗКТ, сделано с моим участием. Завод многое для меня значит. Вся трудовая жизнь связана с ним, — рассказывал недавно Андрей Головач.





Напомним, он был задержан в мае 2015 года и больше четырех лет провел в СИЗО. За это время суд четыре раза говорил Головачу: «Невиновен». Однако до 19 июля 2019 года он продолжал оставаться за решеткой.





По первому уголовному делу, по которому главного инженера МЗКТ обвиняли в получении взяток, он был оправдан. Через 15 минут появилось новое уголовное дело, Головача задержали прямо в здании суда, не дав возможности обнять родных.





На этот раз снова фигурировали взятки. Ни один из ключевых свидетелей не пришел на процесс. Так называемые "взяткодатели" находятся в Канаде и России, суд вызывал их несколько раз, но они проигнорировали повестки. Один из свидетелей указал: не против того, чтобы его допросили на территории Канады.





Кстати, на первый оправдательный приговор заместитель генерального прокурора точно так же вносил протест. Дело дошло до Верховного суда, апелляционную жалобу прокуратуры оставили без удовлетворения, первый оправдательный приговор уже вступил в законную силу, и по нему у Андрея Головача есть право требовать компенсацию.













В отношении защитника возбудили два уголовных дела : по ст. 407 УК (Разглашение данных дознания, предварительного следствия или закрытого судебного заседания) и по ч. 2 ст. 295 УК (Незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ). : по ст. 407 УК (Разглашение данных дознания, предварительного следствия или закрытого судебного заседания) и по ч. 2 ст. 295 УК (Незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ).





Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.





После такого поворота событий адвокат попала в больницу.



