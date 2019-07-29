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Нашелся еще один арабский участок в Минской области. Он расположен в Борисовском районе
Источник материала: Tut.by
На прошлой неделе мы писали об участках, которые
Второй участок ОАЭ расположен через речку Цна от первого. Он значительно меньше и занимает всего 1,27 квадратных километра. Находится примерно вот тут:
Судя по всему, второй надел идет в комплекте с первым, ведь эта земля также предназначена для для строительства и эксплуатации резиденции, охотничьих вольеров, искусственных водоемов, охотничьих домиков и объектов, необходимых для их обслуживания, а также объектов инженерной и транспортной инфраструктуры. Два года назад тут вовсю резвились благородные олени.
Надел передан в 2014 году в аренду ОАЭ на 99 лет. Ежегодная плата — 34 630,6 белорусских рубля.
Напомним, за первый участок площадью в 32 квадратных километра ОАЭ ежемесячно платит 885 583,59 белорусского рубля.
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Он занимает всего 1,27 квадратных километра.
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