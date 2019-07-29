Нашелся еще один арабский участок в Минской области. Он расположен в Борисовском районе

Источник материала: Tut.by

На прошлой неделе мы писали об участках, которые выделены арабским странам в Минской области . Но, как оказалось, не обо всех. Так, через речку от участка Объединенных Арабских Эмиратов в Логойском районе расположен еще один надел для этой страны. Он находится уже в Борисовском районе.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Второй участок ОАЭ расположен через речку Цна от первого. Он значительно меньше и занимает всего 1,27 квадратных километра. Находится примерно вот тут:

Судя по всему, второй надел идет в комплекте с первым, ведь эта земля также предназначена для для строительства и эксплуатации резиденции, охотничьих вольеров, искусственных водоемов, охотничьих домиков и объектов, необходимых для их обслуживания, а также объектов инженерной и транспортной инфраструктуры. Два года назад тут вовсю резвились благородные олени.

Надел передан в 2014 году в аренду ОАЭ на 99 лет. Ежегодная плата — 34 630,6 белорусских рубля.

Напомним, за первый участок площадью в 32 квадратных километра ОАЭ ежемесячно платит 885 583,59 белорусского рубля.